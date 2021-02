Nach dem Schnee kommt auf Niedersachsen strenger Frost zu Stand: 09.02.2021 07:18 Uhr Der Winter hat Niedersachsen in seinen eisigen Griff genommen: Die Schneefälle lassen auch im Süden Niedersachsens am Dienstag nach. Dafür geht es mit den Temperaturen jetzt richtig abwärts.

Bereits heute Morgen meldete der Deutsche Wetterdienst für Hannover Minus 10 Grad. In Richtung Küste wurden noch einstellige Minusgrade gemessen. Besonders kalt soll die Nacht zu Mittwoch werden. Dann sollen es in der Mitte Deutschlands zwischen minus 15 und minus 20 Grad werden, einige Wettermodelle gehen gar von minus 27 Grad aus. Im Süden Niedersachsens könnte es minus 20 Grad kalt werden. Auch für weiter nördliche Landesteile ist Dauerfrost angesagt, aber deutlich gemäßigter.

Warnung vorm Betreten zugefrorener Seen und Teiche

Und der Frost bleibt: "Es ist eine sehr stabile Wetterlage, die uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen wird", sagte Meteorologe Frank Böttcher. "Wir müssen uns auf einen längeren Winterabschnitt einstellen." Davon gingen gleich mehrere Wettermodelle aus. Die anhaltenden Minusgrade werden laut Böttcher dazu führen, dass Seen und Teiche zufrieren. Er warnte aber explizit davor, diese schon zu betreten. Eine Eisdicke von 12 bis 15 Zentimeter sei nötig, damit sie sicher trage. Es brauche 10 bis 15 Nächte mit Minusgraden, um das zu erreichen. Vor dem Wochenende sei das Betreten von Eisflächen lebensgefährlich, mahnte der Meteorologe.

Sonst warmer Südwesten bekommt ordentlich Schnee ab

Die eisigen Temperaturen führen auch dazu, dass der Schnee, der weite Teile des Landes bedeckt, nicht schmilzt. Aktuell liegen in Braunlage im Harz laut Deutschem Wetterdienst (DWD) knapp 50 Zentimeter Schnee. Auch Regionen, die sonst eher zu den wärmeren des Landes zählen, wie der Südwesten, haben ordentlich Schnee abbekommen. So registrierte der DWD am Flughafen Münster/Osnabrück eine Schneehöhe von 22 Zentimetern. In Bramsche (Landkreis Osnabrück) waren es sogar 37 Zentimeter. "Das ist schon ein ziemlicher Knüller", sagte DWD-Meteorologe Manno Peters. In Alfeld fielen 22 Zentimeter und in Bad Münder am Deister (Landkreis Hameln-Pyrmont) waren es mehr als 30 Zentimeter - ebenso wie in Bad Harzburg. In Hannover liegen aktuell 20 Zentimeter Schnee.

Landesforsten warnen vorm Betreten der Wälder

Wegen der extremen Wetterbedingungen warnen die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung derzeit vor Waldspaziergängen. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, wo nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Unter den Witterungsbedingungen leiden derzeit vor allem die Menschen ohne Dach über dem Kopf. In Hannover und Oldenburg ist die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt können Obdachlose laut dem Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft nutzen. Das Angebot solle vorerst die ganze Woche gelten.

