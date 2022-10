Stand: 11.10.2022 09:26 Uhr Nach Wahlniederlage: Birkner tritt als FDP-Chef zurück

Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner hat nach dem verpassten Einzug in den Landtag seinen Rücktritt angekündigt. Das gab seine Partei am Dienstag in Hannover bekannt. Die Liberalen waren zuletzt als Oppositionsfraktion im Niedersächsischen Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl am Sonntag blieben sie mit 4,7 Prozent der Stimmen unter der sogenannten Fünf-Prozent-Hürde und haben somit keine Sitze mehr im Plenum.

