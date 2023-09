Nach Unwetter und Starkregen: Wetter beruhigt sich Stand: 13.09.2023 07:00 Uhr Nach den örtlich schweren Gewittern mit Starkregen in der Nacht zu Mittwoch wird am Vormittag weiterer Regen erwartet. Danach beruhigt sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD).

Die Gewitter-Aktivität lässt dem DWD zufolge in den Morgenstunden nach. In der Südosthälfte Niedersachsens werden bis zum Mittag noch teils kräftige Regenfälle erwartet. An der Küste sind starke Böen möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll es trockener und freundlicher werden und der Wind lässt nach. Auf das Tief "Hanjo" folgt das nordwesteuropäische Hoch "Quiteria" mit ruhigerem Wetter, aber niedrigeren Temperaturen als in den vergangenen Tagen. Der Donnerstag wird den Wetterexperten zufolge nach möglichem Nebel überwiegend heiter.

