Nach Unwetter im Norden: Stürmische Böen an den Küsten möglich Stand: 23.05.2023 07:04 Uhr In Norddeutschland haben schwere Regenfälle am Montag Straßen und Keller überschwemmt. Heute sind stürmische Böen an den Küsten angekündigt, Gewitter und Starkregen sollen am Vormittag abziehen.

Auch im nördlichen Binnenland können Windböen um 55 Kilometer pro Stunde auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Böen sollen ab dem Abend nachlassen. In der Nacht zu Mittwoch ist dann laut DWD nur noch an der Küste mit Windböen zu rechnen, die am Vormittag nachlassen sollen.

Starkregen in Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet

Vor allem in der Osthälfte von Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des DWD noch örtlich Gewitter oder kräftige Schauer möglich, die bis zum Abend nach Osten hin abziehen sollen. Für Schleswig-Holstein und Hamburg könne unwetterartiger Starkregen nicht ganz ausgeschlossen werden, so der DWD. Aber auch hier sollen Gewitter und Starkregen am Vormittag allmählich abziehen.

Gesperrte Straße wegen Schlammlawine im Landkreis

Eine Schlammlawine hatte am Montag im niedersächsischen Landkreis Holzminden Teile einer Bundesstraße unter sich begraben. Die B64 zwischen Negenborn und Eschershausen ist deswegen in beide Richtungen gesperrt. Starkregen hat die Straße zudem offenbar auch unterspült. Die Bundesstraße war nach sieben Jahren Bauzeit erst Mitte April eröffnet worden. Auch die Landesstraße zwischen Thal und Bad Pyrmont musste wegen einer Schlammlawine nach starken Regenfällenfür den Verkehr gesperrt werden. In Zeven (Landkreis Rotenburg), im Landkreis Osnabrück oder im Landkreis Cuxhaven hatte es Starkregen gegeben.

VIDEO: Sonniges Wetter an der Nordsee (19.05.2023) (1 Min)

DWD: Warnungen für ganz Norddeutschland

Für das unbeständige Wetter nach dem sommerlichen Wochenende sorgte Tief "David". Der DWD hatte für ganz Norddeutschland mehrfach Unwetterwarnungen veröffentlicht. Auf unserer Norddeutschlandkarte finden Sie die jeweils aktuellen Unwetterwarnungen - und in der Niedersachsen App unter "Menü" und "Wetter".

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter