Nach Unfall: A7 Richtung Hannover bleibt weiter gesperrt Stand: 28.07.2023 07:36 Uhr Die A7 bleibt nach einem Unfall zwischen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover bis auf Weiteres gesperrt. Der Asphalt war beschädigt worden.

Ein Lkw hatte am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache gegen 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Hannover die Leitplanke durchbrochen und landete in einer Böschung, wie die Polizei mitteilte. Der auf dem Lkw geladene Bagger fiel demnach auf die Autobahn und beschädigte die Fahrbahn erheblich. Neben einer Ölspur und herumliegenden Trümmerteilen sei der Asphalt an der Unfallstelle zum Teil aufgerissen. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Für die Bergungsarbeiten wurde der Abschnitt gesperrt. Schon am Donnerstagabend bildeten sich Staus in beide Richtungen. Am Freitagmorgen waren die Umleitungen über Hann. Münden ebenfalls überlastet. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren, riet die Polizei.

Viele Staus auch auf anderen Autobahnen in Niedersachsen

Auch auf anderen Strecken kam es am Donnerstagnachmittag zu Staus. Weiter nördlich auf der A7 Flensburg Richtung Hannover waren es zwischenzeitlich 16 Kilometer zwischen Hamburg-Volkspark und Marmstorf. Etwa eine Stunde dauerte es hier länger. Verzögerungen gab es auch auf der A1 Lübeck Richtung Bremen: Zwischen Hamburg-Billstedt und Hittfeld stockte der Verkehr auf 16 Kilometern. Auf der A2 Berlin Richtung Hannover ging es zwischen Peine und Lehrte-Ost auf acht Kilometern nur im Schirtttempo voran. Das bedeutete eine Dreiviertelstunde Verzögerung. Auf der A30 Rheine Richtung Osnabrück staute es sich zwischen Laggenbeck und Osnabrück-Hellern auf elf Kilometern Länge. Autofahrer verloren gut eine Stunde. Auch am Wochenende dürften starke Nerven gefragt sein: Weil in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien beginnen und in Nordrhein-Westfalen enden, rechnet der ADAC mit einem der staureichsten Wochenenden dieser Feriensaison.

