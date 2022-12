Stand: 21.12.2022 07:18 Uhr Nach Tod im Elbe Seitenkanal - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag der vergangenen Woche hatten Passanten im Wrestedter Ortsteil Wieren im Landkreis Uelzen einen toten Mann im Elbe-Seiten-Kanal entdeckt. Die Polizei geht zwar nach wie vor von einem tragischen Unglücksfall aus, sucht aber weiterhin Zeugen in diesem Fall. Die Ermittler fragen, wer das Opfer, das mit einer auffallend roten Jacke bekleidet war, am Mittwoch, den 14. Dezember in den Nachmittags- bzw. Abendstunden im Großbereich Wieren gesehen hat. Die Leiche des 24jährigen soll in den nächsten Tagen in der Hamburger Rechtsmedizin obduziert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.12.2022 | 06:30 Uhr