Nach Schuss auf Auto - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Stand: 10.02.2023 20:07 Uhr In Delmenhorst hat ein Unbekannter auf ein fahrendes Auto geschossen. Eine Kugel durchschlug eine Scheibe und verletzte die Fahrerin schwer am Kopf. Am Abend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Der 41-Jährige sei dringend tatverdächtig und habe Verbindungen zu der Familie der Frau, sagte ein Sprecher der Polizei Delmenhorst am Freitagabend. Nach ersten Erkenntnissen sei von einer geplanten Tat auf die Frau auszugehen. Der mutmaßliche Täter sei auf einem Fahrrad gezielt auf das Auto der Frau zugefahren und habe dann den Schuss abgegeben.

Drei Kinder saßen mit im Auto

Die 35-Jährige erlitt laut Polizei schwere Kopfverletzungen und musste in einem Bremer Krankenhaus notoperiert werden. Sie ist nicht in Lebensgefahr. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe saßen auch drei Kinder im Fahrzeug. Die Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren blieben unverletzt und wurden von Notfall-Seelsorgern psychologisch betreut.

Der Festgenommene ist nicht der Ehemann

Bei dem Festgenommenen soll es sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen nicht um den Ehemann der 35-Jährigen handeln, sondern um einen Mann, der der Familie in anderer Weise nahe stehe. Der Ehemann werde als Zeuge befragt. Die Tat ereignete sich in einer Wohngegend vor einer Betreuungseinrichtung, in der die Frau mit ihren Kindern lebte. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe soll sich der Ehemann in der Betreuungseinrichtung befunden haben. Wie der NDR erfuhr, leben die Eltern getrennt. Dem Vernehmen nach wollte die Frau die Kinder an deren Vater übergeben.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.02.2023 | 18:00 Uhr