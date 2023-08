Nach Rissen in Stade: Meyer fordert neuen Umgang mit Wölfen Stand: 28.08.2023 21:00 Uhr Nach einem mutmaßlichen Wolfsangriff im Landkreis Stade fordert Umweltminister Meyer neue Regeln zum Umgang mit Wölfen. Auch das Abschießen mehrerer Tiere soll unter bestimmten Umständen möglich sein.

Er verstehe die Verzweiflung der Schäfer, sagte Meyer im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen. Vom Bund und von der EU fordert er "endlich schnellere Handlungsmöglichkeiten". Es könne nicht sein, dass man wochenlang abwartet, um einen "Problemwolf" mithilfe von DNA-Proben zu identifizieren. Stattdessen müsse man in Regionen, in denen trotz Herdenschutz viele Nutztiere gerissen werden, viel schneller Abschussgenehmigungen gleich für mehrere Wölfe erteilen können, sagte Meyer.

Meyer: "Problemwolf" zu identifizieren ist zu zeitaufwendig

"Ich bin sehr froh, dass die Bundesumweltministerin sehr zeitnah Vorschläge für ein praktikableres, einfacheres Handeln bei Nutztierrissen in Aussicht gestellt hat", sagte Meyer am Montag. Niedersachsen werde diese intensiv prüfen und mit seinen eigenen Praxiserfahrungen im Hinblick auf die Umweltministerkonferenz im Herbst daran mitwirken, ein ausgewogenes regional differenziertes Wolfsmanagement zu erarbeiten und umzusetzen. Neben dem Abschießen von Wölfen solle auch überlegt werden, wie Wölfe stärker vergrämt und damit von den Menschen und von Weidegebieten ferngehalten werden können, sagte Meyer dem NDR Niedersachsen. Die Wölfe müssten lernen, dass sie sich von den Nutztieren stärker distanzieren sollen. Nach der aktuellen Gesetzeslage dürfe eine Abschussgenehmigung nur für einen eindeutig identifizierten "Problemwolf" erteilt werden, so Meyer. Da die Population der Wölfe in Niedersachsen ansteige, sei es jedoch schwierig, einen konkreten "Problemwolf" zu benennen und abzuschießen. Bis es so weit ist, vergehe zu viel Zeit, kritisierte der Umweltminister.

SPD-Fraktion fordert strengeren Umgang mit Wolf

Auch die SPD-Fraktion im Landtag fordert energischeres Handeln. "Die Risse von insgesamt 60 Schafen in Niedersachsen zeigen deutlich, welche Dringlichkeit ein rationaler Umgang mit dem Wolf hat. In Niedersachsen ist die Population längst nicht mehr bedroht, vielmehr bringt die hohe Zahl an Tieren erhebliche Probleme mit sich", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Wiard Siebels. Wenn Weidetiere gerissen werden, bedeute das nicht nur einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden, die Angriffe sorgten auch bei den Halterinnen und Haltern für große Verunsicherung und traumatisierten die überlebenden Tiere.

55 tote Schafe nach mutmaßlicher Wolfsattacke

In Oldendorf-Himmelpforten (Landkreis Stade) sind in der Nacht zu Sonntag bei einem mutmaßlichen Wolfsangriff 55 Schafe getötet oder tödlich verletzt worden. Die Kreisjägerschaft des Landkreises Stade geht davon aus, dass ein ganzes Rudel Wölfe Jagd auf die Schafe gemacht hat. Laut dem Präsidenten der Landesjägerschaft, Helmut Dammann-Tamke, handelt es sich um den bislang größten Angriff auf eingezäunte Schafe in Niedersachsen. Die aus mehr als 100 Tieren bestehende Herde des Schäfers ist laut Kreisjägerschaft von einem wolfsabweisenden Schutzzaun umgeben. Wie ein oder mehrere Wölfe diesen überwunden haben, ist noch unklar.

