Nach OVG-Urteil: Bleiben die Ausgangssperren bestehen? Stand: 07.04.2021 11:13 Uhr Die Region Hannover musste die Ausgangssperre nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zurücknehmen. Wie geht es in den übrigen Kommunen mit Ausgangssperre weiter?

Pauschale Ausgangssperren können nur "das letzte Mittel" sein, wenn andere Optionen nicht mehr greifen - so lautet eine der Begründungen der Lüneburger Richter in ihrem Beschluss. Damit bestätigten sie das Verwaltungsgericht in Hannover, das am Freitag per Eilentscheidung die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung infrage gestellt hatte. Die Region zog daraufhin vor das OVG.

Wie entscheiden die Kommunen?

Ob und inwieweit die Entscheidung auch die Ausgangssperren in den anderen niedersächsischen Kommunen berührt, ist noch nicht ausgemacht. Doch dürften die Entscheider in den Kommunalverwaltungen ganz genau überlegen, wie sie nun vorgehen.

Pauschale Ausgangssperre nicht angemessen

So beschäftigt sich etwa auch das Verwaltungsgericht Osnabrück bereits mit Eilanträgen gegen die dortige Ausgangssperre. Das Hauptsacheverfahren steht noch aus, aber nach dem OVG-Urteil dürfte den Richtern in Osnabrück nicht viel Spielraum für eine anderslautende Entscheidung bleiben - auch, wenn die Kommunen unterschiedliche Anordnungen zu den Ausgangsbeschränkungen haben. Letztlich gelten sie pauschal für alle Bürger, sofern sie nicht dringende Gründe habe, ihre Wohnungen zu verlassen, etwa für eine medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung. Dazu stellte das OVG am Dienstag fest: Solange die Behörden andere Schutzmaßnahmen nicht ausreichend durchsetzten, erscheine es nicht angemessen, alle Personen einer Ausgangssperre zu unterwerfen, nur weil sich Einzelne nicht an die Kontaktbeschränkungen halten.

Landesverordnung sieht Ausnahmen vor

Den Rahmen für die Ausgangssperren hatte die Landesregierung in ihrer aktualisierten Corona-Verordnung gesetzt. Bewohner einer Kommune mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 und mehr dürfen demnach ihr Grundstück zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Als Ausnahmen gelten erwähnte medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlung, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, der Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen sowie der Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind.

Hier gelten in Niedersachsen noch Ausgangssperren:

Polizei meldet bislang wenige Verstöße gegen Regelungen

Im Landkreis Gifhorn und in Wolfsburg ist die Ausgangssperre in der Nacht zu Karsamstag in Kraft getreten. In Stadt und Region Hannover galt die Beschränkung seit der Nacht zu Karfreitag. Die erste Nacht verlief dort laut Polizei ohne große Zwischenfälle. Nur in der Nordstadt von Hannover versammelten sich den Angaben zufolge etwa 50 Menschen, um gegen das Verbot zu protestieren. Insgesamt leitete die Polizei im Bereich der Direktion Hannover rund 120 Verfahren ein. Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten sich die Menschen in den betroffenen Gebieten im Land weitgehend an die Ausgangssperren gehalten. Die Polizeistellen in den Landkreisen Peine, Wesermarsch, Celle und Bremerhaven verzeichneten keine nennenswerten Einsätze, wie es hieß.

Kommunen halten Ausgangssperren für sinnvoll

Der Städte- und Gemeindebund unterstützte die nächtlichen Ausgangssperren in Niedersachsen. Diese seien angesichts der aktuellen Infektionslage angemessen, heißt es von dem kommunalen Spitzenverband. Die Leiterinnen und Leiter in den Kreishäusern würden damit verantwortungsvoll umgehen, sagte ein Sprecher. Nächtliche Ausgangssperren hätten in Niedersachsen und anderenorts bereits gezeigt, dass sie viele Neuinfektionen verhindern könnten.

Land fordert weitere Maßnahmen ab Inzidenz von 100

Auch Kommunen, die an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, müssen laut der geltenden Corona-Verordnung schärfere Maßnahmen verhängen. Demnach kann die zuständige Behörde das Betreten von öffentlichen Plätzen, Parkanlagen und ähnlichen Orten verbieten sowie das Tragen einer medizinischen Maske anordnen - auch für Mitfahrende in einem privaten Auto, wenn sie nicht zum selben Haushalt gehören. Des Weiteren können die Behörden eine Testpflicht für bestimmte Bereiche oder Kontaktbeschränkungen anordnen.

