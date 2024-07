Nach Moorbrand: "Feuer frei" für uneingeschränkten Schießbetrieb Stand: 22.07.2024 16:38 Uhr Sechs Jahre nach dem Moorbrand kann die Bundeswehr ab dem 1. August das Übungsgelände in Meppen wieder uneingeschränkt nutzen. Wie reagieren die Emsländer, nun, da in dem Moor wieder geschossen werden darf?

"Feuer frei" heißt es ab dem 1. August für den uneingeschränkten Schießbetrieb im Emsland. Die Bundeswehr darf ab diesem Datum Waffen und Munition wieder auf dem Übungsgelände nahe Meppen testen, so, wie vor dem 3. September 2018, als nach einem Waffentest mit einem Kampfhubschrauber das Moor über Wochen in Flammen stand. Der Brand schwelte in der Spitze auf über 1.000 Hektar und hielt zeitweise1.700 Einsatzkräfte in Atem. Für die Wiederaufnahme des Betriebs hatte das Bundesverteidigungsministerium die Freigabe erteilt. Damit aber aus "Feuer frei" nicht wieder ein Flächenbrand entsteht, war die Wiederaufnahme an verschiedene Auflagen geknüpft. Nach Angaben der Bundeswehr sind diese mittlerweile alle erfüllt.

Videos 3 Min Fünf Jahre nach dem Moorbrand im Emsland Bei einer Bundeswehr-Übung bei Meppen fing 2018 der Brand an, der tausende Helfer im Emsland wochenlang beschäftigte. (04.09.2023) 3 Min

Bundeswehr verbessert Brandschutz

So seien in den vergangenen Jahren insgesamt rund 15 Millionen Euro investiert worden, um den Brandschutz erheblich zu verbessern. Unter anderem seien Spezialfahrzeuge wie Moor- und Löschraupen, geschützte Bagger, Bergepanzer sowie Aufklärungsdrohnen angeschafft worden. Zusätzlich sei die Löschwasserversorgung durch das Anlegen zusätzlicher Brunnen verbessert worden.

"Freigabe dringend notwendig"

"Angesichts der vor uns stehenden Aufgaben, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Weltlage, war die nun erfolgte Freigabe dringend notwendig", teilte der Direktor der WTD 91, Frank Dosquet, am Mittwoch mit. Die Dienststelle sei das einzige Kompetenzzentrum der Bundeswehr für Waffen und Munition und ihre volle Einsatzbereitschaft dahingehend von großer Bedeutung, so Dosquet.

Was sagen die Bewohner?

Die Gemeinde Stavern war von dem Moorbrand vor sechs Jahren massiv betroffen. Heute scheinen sich die Bewohner wenig Sorgen zu machen, dass auf dem Übungsgelände im Moor wieder geschossen werden darf. Ganz im Gegenteil, sagt Bürgermeister Gerd Rode (Unabhängige Wählergemeinschaft): "Wir gehen hier in der Gemeinde davon aus, dass der Moorbrand dazu beigetragen hat, dass die Sicherheit im Bereich der WTD 91 noch erhöht worden ist. Deswegen machen wir uns keine Sorgen, der Ort fühlt sich sicher".

Bewohner haben Moorbrand überwunden

Das Gefühl teilt auch Stefan Heikens, er lebt in der Gemeinde: "Ich habe da ein gutes Gefühl und gehe davon aus, dass auch in Zukunft alles in geregelten Bahnen laufen wird." Bei Johannes Cordes hingegen kommt das mulmige Gefühl von vor sechs Jahren wieder hoch: "Komisch ist es schon. Durch das Schießen ist die Situation damals entstanden und jetzt dürfen sie wieder schießen. Da kommt das mulmige Gefühl wieder hoch." Alle sind sich aber einig: Nach sechs Jahren hat der Ort mit dem Moorbrand inzwischen abgeschlossen. Das sagt auch Lena Knese, die in Stavern lebt: "Kaum einer redet noch über den Brand, man merkt den Bewohnern nichts mehr an. Hier herrscht absolut keine Angst."

Umweltschäden auf abgebrannter Moorfläche

Bei dem Brand wurde das Ökosystem teilweise dauerhaft zerstört. Das gilt laut Aussagen des Landkreises Emsland insbesondere für eine 400 Hektar große Fläche im Osten des Moorgebiets, auf der Heide, Wollgras und Torfmoos vollständig abgebrannt seien. Im September 2023 gab der Landkreis Emsland an, dass auf dem Gebiet inzwischen massenhaft Birken und Zitterpappeln wachsen würden. Die Bundeswehr hatte seinerzeit angekündigt, das Moor wieder beleben zu wollen. Dazu gehören Landschaftspflege - unter anderem durch das Roden junger Birken mithilfe neuer Spezialfahrzeuge - und Wiedervernässung, um den Lebensraum für Pflanzen und Tiere bewohnbar zu machen.

Auslöser für den Brand im September 2018 waren Munitionstests auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91. Dabei hatte der Moorboden an mehreren Stellen Feuer gefangen. Als eine für das munitionsbelastete Gelände geeignete Löschraupe ausfiel und es kein Ersatzgerät gab, breiteten sich die Flammen unter- und überirdisch weiter aus. Zeitweise rief der Landkreis Emsland für die Gemeinden Klein und Groß Stavern den Katastrophenfall aus, um gegebenenfalls schnell evakuieren zu können. Insgesamt brannte das Naturschutzgebiet Tinner Dose-Sprakeler Heide sechs Wochen lang. Über diese Zeit hinweg waren rund 11.000 Helferinnen und Helfer in Meppen und Umgebung im Einsatz.

Weitere Informationen Moorbrand bei Meppen: Nach fünf Jahren noch massive Schäden Die Bundeswehr ist auf künftige Moorbrände besser vorbereitet. Doch das Moor bei Meppen ist noch immer weitgehend zerstört. (04.09.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.07.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr