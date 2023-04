Nach Jagdmesser-Attacke: Prozess gegen 18-Jährigen beginnt Stand: 12.04.2023 19:29 Uhr Ab Donnerstag steht ein 18-Jähriger vor dem Landgericht Braunschweig. Er soll im November eine damals 13-Jährige und einen ebenfalls 18-Jährigen mit einem Jagdmesser lebensgefährlich verletzt haben.

Dem Angeklagten wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, er befindet sich bereits seit unmittelbar nach der Tat in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Gerichts soll er im Zustand "verminderter Schuldfähigkeit" versucht haben, die beiden Personen mit dem Messer seines Vaters zu töten. Er soll sich vernachlässigt gefühlt haben, weil die beiden Opfer zuvor eine feste Beziehung eingegangen waren und seine eigene Freundin ihn verlassen hatte. Er habe sich daher entschlossen, die beiden zu töten, so das Gericht.

Auf Party: Opfer im Schlaf überrascht

An dem Tatabend hatte er die beiden und weitere Freunde zu einer Feier in die elterliche Wohnung eingeladen. Die Gäste habe er auf Zimmer verteilt und den Zeugen Schlaftabletten verabreicht. Dann soll er sich nach Angaben des Gerichts ins Schlafzimmer der Opfer begeben haben, um die beiden im Schlaf zu überraschen. Zunächst habe er auf die Jugendliche eingeschlagen und gestochen, bis er dachte, er habe sie getötet. Außerdem soll er mit dem Messer auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben - den Partner der 13-Jährigen und seinen früheren besten Freund. Der Angeklagte soll verschwunden sein, als er merkte, dass er den jungen Mann nicht töten konnte. Noch am selben Tag stellte er sich der Polizei.

