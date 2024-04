Nach Hochwasser: Talsperren im Harz mit großem Wasservorrat Stand: 09.04.2024 14:48 Uhr Die Talsperren im Harz sind laut Harzwasserwerke für den Sommer gut gefüllt. Die Trinkwassertalsperren Ecker-, Grane- und Sösetalsperre seien aktuell im Schnitt zu 87 Prozent voll.

"Für den Sommer und weiteren Jahresverlauf sind dies beruhigende und ideale Voraussetzungen", sagte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Hendrik Rösch am Dienstag. Auch für mögliche erneute längere regenreiche Phasen und in der Folge den Hochwasserschutz sehen sich die Harzwasserwerke gut aufgestellt: Alle Talsperren böten ausreichend freien Stauraum für zusätzliches Wasser. Die Harzer Wasserspeicher liegen demnach im Schnitt bei 84 Prozent. Damit sollen sie leicht über dem Durchschnittswert der vergangenen 30 Jahre liegen.

Videos 4 Min Talsperren im Harz: Wasserstände schwanken immer stärker In Zeiten des Klimawandels sorgen sich die Harzwasserwerke um ihr kostbares Gut, denn die Wasserstände schwanken immer stärker. (07.02.2024) 4 Min

Bei zwei Sperren Notfallüberlauf geöffnet

Die zuletzt regenreichen Verhältnisse hätten dafür gesorgt, dass sich die Talsperren mit drei Prozent leicht über dem Mittelwert im Frühjahr befinden. Insgesamt gab es im Bereich der Talsperren nach dem Hochwasser an Weihnachten, im Januar, Februar und März viel und zum Teil auch deutlich mehr Niederschläge als in den Jahren zuvor. Wegen starkem Regen waren Ende vergangenen Jahres zum Teil Talsperren im Harz so voll, dass Wasser zwischenzeitlich über einen Notfallüberlauf abgegeben wurde.

