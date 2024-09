Nach Freispruch für Eltern aus Goslar: Auch Ex-Freundin will neuen Prozess Stand: 27.09.2024 14:11 Uhr Das Landgericht Braunschweig hatte am Donnerstag ein Ehepaar aus Goslar in einem neu aufgerollten Missbrauchsprozess vom Vorwurf schwerer Straftaten an der Tochter freigesprochen. Nun beantragt ein Anwalt, dass ein weiterer Fall in diesem Zusammenhang neu verhandelt wird.

Es geht dabei um die Ex-Freundin der Tochter des jetzt freigesprochenen Ehepaares. Sie hatte vor zwei Jahren den schweren sexuellen Missbrauch an der jungen Frau gestanden. Dafür war sie vom Landgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und fünf Monaten verurteilt worden, die sie zurzeit absitzt. Wenn dieses Verfahren ebenfalls neu aufgerollt würde, müsste geklärt werden, ob die Ex-Freundin damals falsch ausgesagt hat und die schweren Vorwürfe gegen sie der Wahrheit entsprechen oder nicht.

Hohe Hürden für eine Wiederaufnahme

Videos 4 Min Neu aufgerollter Missbrauchsprozess: Ehepaar freigesprochen Die schweren Straftaten seien von der Tochter erfunden worden. Knapp zwei Jahre waren Mutter und Stiefvater der 26-Jährigen in U-Haft. 4 Min

Einen Fall neu zu verhandeln, in dem es schon ein rechtskräftiges Urteil gibt, das ist in Deutschland juristisch allerdings schwierig. Denn alle Beteiligten sollen die Sicherheit haben, dass ein Urteil Bestand hat und keine weiteren Auseinandersetzungen mehr stattfinden. Deshalb müssen für Wiederaufnahmeverfahren ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Laut Strafprozessordnung ist eine Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten etwa möglich, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen, die die Unschuld des Verurteilten beweisen können.

Landgericht Göttingen nun zuständig

Zuständig für die Entscheidung in diesem Wiederaufnahmeverfahren ist jetzt das Landgericht Göttingen. Dort muss nun geprüft werden, ob der Antrag zulässig und begründet ist. Wenn das Gericht dem Antrag zustimmt, wird die Große Strafkammer des Landgerichts Göttingen eine neue Hauptverhandlung eröffnen. In diesen Fall werde das nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich noch in diesem Jahr geschehen. In einer erneuten Hauptverhandlung überprüft das Gericht nicht das frühere Urteil, sondern trifft eine eigenständige neue Entscheidung. Die Ex-Freundin kann in dieser Entscheidung aber nicht schwerer bestraft werden als im früheren Urteil, sollte das Gericht erneut ihre Schuld feststellen.

