Nach Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei entdeckt tote Person Stand: 12.08.2023 15:30 Uhr In Helmstedt hat in der Nacht auf Samstag der Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Mehrere Bewohner mussten mit der Drehleiter evakuiert werden. Eine Person wurde tot in dem Haus aufgefunden.

Die Polizei könne ausschließen, dass die Person an den Folgen des Brandes gestorben ist, hieß es von einem Polizeisprecher am Samstag. Angaben zur Identität der verstorbenen Person können noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat demnach den Leichnam beschlagnahmt und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Bewohner mit einer Drehleiter gerettet

Vor dem Auffinden der Leiche hatte die Ortsfeuerwehr Helmstedt knapp zwei Stunden einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Triftweg bekämpft. Laut Polizei hatte Sperrmüll in einem Kellerabteil gebrannt. Einigen Bewohnerinnen und Bewohnern sei wegen des Feuers der Fluchtweg versperrt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Mit Hilfe einer Drehleiter seien mehrere Personen aus dem Obergeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben worden. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Am 28. Juli hatte es schon einen Kellerbrand im Triftweg in Helmstedt gegeben. Ein Zusammenhang mit dem jüngsten Feuer sei nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse nicht erkennbar, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen.

