Nach "Antonia": Zugverkehr in Niedersachsen eingeschränkt Stand: 21.02.2022 07:38 Uhr Mit "Antonia" ist der dritte Sturm binnen Tagen über Niedersachsen hinweggefegt. Im Raum Osnabrück wurden zwei Autofahrer verletzt. Mitunter gibt es Verkehrsbehinderungen - besonders auf den Schienen.

Im ganzen Land fallen heute Zugverbindungen - sowohl im Fern- als auch Nahverkehr - aus. Bei den privaten Betreibern metronom, enno und erixx sind alle Verbindungen mindestens bis zum Nachmittag eingestellt, teilweise fahren Busse als Ersatzverkehr. Dasselbe gilt bei der Deutschen Bahn, dort ist etwa die Regionalstrecke zwischen Norddeich-Mole und Hannover gesperrt, im Fernverkehr die Strecke Hannover-Hamburg. Grund sind mitunter schwere Oberleitungsschäden durch "Ylenia" und "Zeynep". Derzeit sind nach Unternehmensangaben Erkundungsfahrzeuge unterwegs, um weitere Schäden durch "Antonia" zu prüfen.

VIDEO: Harz: Betreten der Wälder nach Stürmen lebensgefährlich (3 Min)

Zwei Verletzte in Belm, ein leicht Verletzter in Sittensen

Auf den Straßen gilt angesichts umgestürzter Bäume und abgerissener Äste weiterhin Vorsicht. In Belm im Landkreis Osnabrück sind in der Nacht zwei Autos gegen auf der Straße liegende Bäume geprallt. Beide Fahrer wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum genauen Hergang und den Verletzten konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. In Sittensen im Landkreis Rotenburg stürzte ein Baum auf ein Auto. Zunächst sei man in der Nacht zum Montag von einem schweren Unfall ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die drei Insassen hätten sich jedoch selbstständig aus dem Wagen befreien können. Eine Person habe eine leichte Kopfverletzung erlitten. Zur Identität des Verletzten und der Schadenshöhe konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Orkan erreicht 169 Kilometer pro Stunde auf Borkum

In den vergangenen Tagen hatten die Orkantiefs "Ylenia" und vor allem "Zeynep" im Land erhebliche Schäden verursacht. Der Spitzenwert in Niedersachsen wurde auf Borkum mit einer Geschwindigkeit von 169 Kilometern in der Stunde gemessen, gefolgt von 162 am Nordsee-Leuchtturm "Alte Weser". Ein Mann in der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam ums Leben, als er laut Polizei versuchte, das Dach eines Stalls zu reparieren und in die Tiefe stürzte.

Videos 1 Min Sturm "Zeynep" hinterlässt Spur der Verwüstung Viele Bäume wurden entwurzelt, der Bahnverkehr kam zum Erliegen und auch die Nordseeinseln hat es schwer getroffen. (19.02.2022) 1 Min

Strandabbrüche auf Norderney, Langeoog und Wangerooge

Die Nordseeinseln Wangerooge und Langeoog büßten durch "Zeynep" erhebliche Teile ihres Badestrandes ein. Auch auf Norderney gibt es am Badestrand meterhohe Abbruchkanten. Feuerwehr und Polizei waren im ganzen Land im Dauereinsatz, vor allem unzählige entwurzelte Bäume sorgten für Chaos auf den Straßen, es kam zu vielen Unfällen. Allein im Landkreis Aurich mussten die Einsatzkräfte über 800 Mal ausrücken. Im Landkreis Gifhorn waren einige Dörfer stundenlang ohne Stromversorgung.

"Mehr als touristische Bedeutung": Lies kündigt Inselkonferenz an

Am Sonntagnachmittag nahm Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) Stellung zu den Strandabbrüchen auf den Inseln. Die Sorge der Menschen sei absolut berechtigt, zumal weitere Stürme erwartet werden, sagte der Minister. Lies kündigte an, im Sommer und Herbst tätig werden zu wollen. "Die Sicherheit der Inseln hat weit mehr als eine touristische Bedeutung, die Inseln schützen vor allem auch unsere Küste", sagte der Minister. Für Ende März sei eine Inselkonferenz angesetzt, um Fragen im Detail zu erörtern.

Milliardenschäden durch "Ylenia" und "Zeynep"

"Zeynep" und "Ylenia" dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. "Zeynep" habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss in Köln mit. Er sei der intensivste Sturm seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms "Ylenia" schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro. Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2022 | 08:00 Uhr