Nach Amoktat bei Zeugen Jehovas: Niedersachsen fühlt mit Opfern Stand: 10.03.2023 12:58 Uhr Nach den tödlichen Schüssen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg sitzt der Schock auch in Niedersachsen tief. In den Gemeinden wird über schärfere Sicherheitsmaßnahmen diskutiert.

Viele Gemeinden der Glaubensgemeinschaft haben nach NDR Informationen erst Freitagmorgen aus den Nachrichten von dem Angriff am Donnerstagabend erfahren. Die Polizei spricht von einer Amoktat. Es sei ein absoluter Schock, sagte Thomas Breitgraf, Gemeindeältester in der Stadt Leer. Die Gemeinden beteten für die Opfer und hofften, dass die Verletzten schnell wieder genesen. Viele Gemeinden hätten Kontakte zu Hamburger Gemeinden, das mache besonders betroffen, sagte Martin Schemat, der Kirchenälteste aus der Gemeinde Schwanewede im Landkreis Osterholz.

Diskussionen über verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Die Gemeindevorstände in Niedersachsen sind unsicher, ob sie abendliche Treffen künftig besser schützen sollten. Bislang haben die Zeugen Jehovas im Land bei ihren Zusammenkünften unbewaffnete Sicherheitsdienste. In der Gemeinde Oldenburg-Nord hätten bereits mehrfach Betrunkene versucht, die Zusammenkünfte zu stören, berichtet ein Kirchenältester. Die niedersächsischen Gemeinden warten jetzt auf Hinweise aus der Bundeszentrale der Zeugen Jehovas im Taunus. Dort werde aktuell über mögliche Sicherheitskonzepte diskutiert, sagt eine Sprecherin.

AUDIO: Wer sind die Zeugen Jehovas und wofür stehen sie? (5 Min) Wer sind die Zeugen Jehovas und wofür stehen sie? (5 Min)

EKD und Weil reagieren bestürzt auf Tat

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bekundete nach der Gewalttat in Hamburg ihr Mitgefühl. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und Angehörigen des furchtbaren Anschlages", schrieb die EKD am Freitagmorgen bei Twitter.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil habe den mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg bestürzt zur Kenntnis genommen, sagte Kathrin Riggert, stellvertretende Sprecherin der Landesregierung. "Natürlich hoffen wir alle, dass die Hintergründe dieser schrecklichen Tat möglichst zügig aufgeklärt werden können", sagte Riggert weiter.

Acht Tote in Hamburg nach Schüssen

Bei den Schüssen am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Groß Borstel wurden acht Menschen tödlich verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Unter den Toten seien der Täter sowie ein ungeborenes Kind. Zudem gebe es acht Verletzte, teilte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag in Hamburg bei einer Pressekonferenz mit.

Weitere Informationen Amoklauf in Hamburg: Schütze tötet sieben Menschen und sich selbst Die Gewalttat soll sich bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas ereignet haben. Laut Polizei gibt es acht Tote, darunter ist offenbar auch der mutmaßliche Täter. Der NDR übertragt jetzt live eine Pressekonferenz der ermittelnden Behörden. (10.03.2023) mehr "Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal..." Wut, Trauer und Angst: Nach dem mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg sind diese Gefühle schwer auszuhalten. In der jüdisch-christlichen Tradition gibt es Worte, die Halt geben können. (10.03.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.03.2023 | 11:00 Uhr