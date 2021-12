Nach 2G-Urteil: Diese Corona-Regeln sind jetzt aktuell Stand: 17.12.2021 08:21 Uhr Kein 2G mehr im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und Ausnahmen bei der 2G-Plus-Regel kommen mit der überarbeiteten Corona-Verordnung auf die Menschen in Niedersachsen zu.

Die Menschen in Niedersachsen müssen sich auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen. Nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen dürfen sich nun mit weniger Menschen treffen: Ein Haushalt darf sich laut Landesregierung nur noch mit zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Auf diese Verschärfung hatten sich Bund und Länder bereits in der Vorwoche verständigt.

Das gilt im Einzelhandel

In Niedersachsen darf ab sofort wieder jeder ohne Impfpass oder Armbändchen einkaufen: Die 2G-Regel im Einzelhandel wurde vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg am Donnerstag vorläufig aufgehoben. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht am. Seit Sonntag galt in Niedersachsen im Einzelhandel die Regel, dass diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen sind, nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen konnten.

Statt 2G wird womöglich schon bald das Tragen einer FFP2-Maske beim Einkaufen verpflichtend - das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) nach der Entscheidung des OVG an.

Welche Kontaktbeschränkungen gibt es?

Die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, also eigener Haushalt plus zwei Personen, greifen nun auch in der Warnstufe 1. Vorher galt dies nur in der Warnstufe 2. In weiten Teilen des öffentlichen Lebens gilt die 2G-Plus-Regel, etwa in Restaurants oder Fitnessstudios. Es gibt dort aber allerdings Ausnahmen. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, benötigt keinen negativen Corona-Test - etwas mehr als jeder fünfte Niedersachse hat diese Impfung nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bereits verabreicht bekommen.

Was ändert sich bei den Warnstufen?

Die Rückkehr aus einer höheren Warnstufe in die nächstniedrigere Warnstufe wird erschwert. In Zukunft soll nicht mehr nur auf das Absenken eines Indikators abgestellt werden, sondern es müssen der Hospitalisierungswert als Leitindikator und mindestens ein weiterer Wert in den Bereich der nächstniedrigen Warnstufe absinken. Damit dürfte die Warnstufe 2 länger Bestand haben. Auch beim Absenken der Warnstufen müssen die Indikatoren an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen sinken.

Was ist ein Hotspot?

Ein Hotspot ist eine Region mit einem Inzidenzwert von mehr als 350. Die Werte der beiden anderen Indikatoren (Hospitalisierung und Intensivbetten) spielen dann keine Rolle mehr. Es gilt dann automatisch die Warnstufe 3.

Wo gilt noch 3G?

Für körpernahe Dienstleistungen, also beispielsweise für den Friseurbesuch und bei der Fußpflege. Dort gelte fortan in allen drei Warnstufen die 3G-Regelung, heißt es in der neuen Verordnung. Damit reagiert die Landesregierung auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg. Das Gericht hatte am 10. Dezember den Ausschluss Ungeimpfter von allen körpernahen Dienstleistungen als unangemessen bezeichnet. Für einen neuen Haarschnitt reicht also auch künftig ein negativer Bürgertest.

Ausnahmen von der Testpflicht

Die neue Corona-Verordnung enthält zwei Ausnahmen von der Testpflicht bei 2G-Plus. Befreit davon waren in der Vergangenheit auch schon Personen mit einer Drittimpfung, der sogenannten Booster-Impfung. Neu ist, dass auch beim "Nachweis über eine (Durchbruchs-)Infektion und Genesung nach dem Vorliegen einer vollständigen Schutzimpfung" auf verpflichtende Schnelltests verzichtet wird. Gastronomen oder Veranstalter können auch auf das 2G-Modell ohne zusätzliche Tests umschwenken, dürfen dann aber nur maximal 70 Prozent ihrer Plätze belegen. Im Hallensport kann auf Test verzichtet werden, wenn pro Sportler eine Fläche von mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung steht.

Was passiert in der Weihnachtsruhe?

Niedersachsen führt mit der neuen Corona-Verordnung als erstes und bisher einziges Bundesland eine allgemeine "Weihnachts- und Neujahrsruhe" ein. Große Silvesterpartys sind nicht möglich. Discos bleiben zu. Restaurants, Hotels, Kinos und Fitnessstudios prinzipiell offen. Zwischen dem 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar wird landesweit eine verschärfte Variante der Warnstufe 3 ausgerufen. Laut Landesregierung gelten in dieser Zeit folgende Maßnahmen:

Anwendung von 2G-Plus in nahezu allen Lebensbereichen

Reduzierung der Kontakte für Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen und Silvesterpartys auf maximal 25 Personen drinnen und maximal 50 draußen

Ungeimpfte dürfen maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Schließung von Discotheken, Clubs und Shisha-Bars

Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen sind verboten

Tanzverbot, Weihnachtsmärkte werden geschlossen

Weihnachtsgottesdienste werden stattfinden

Die Regelung gilt unabhängig von der Corona-Infektionslage. In welche Warnstufe Niedersachsen nach der Weihnachtsruhe zurückkehrt, entscheiden die Behörden Anfang kommenden Jahres auf Grundlage der dann vorherrschenden Infektionslage.

Keine Präsenzpflicht an den letzten drei Schultagen

In den Schulen findet zunächst weiter regulärer Unterricht statt. Kurz vor Weihnachten ändert sich dies jedoch. Vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn könnten die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern von der Präsenzpflicht im Unterricht befreit werden. Einen Anspruch auf Distanzlernen gebe es laut Landesregierung an diesen Tagen nicht. Die Ferien sollen aber wie geplant am 23. Dezember beginnen und bis zum 9. Januar dauern.

