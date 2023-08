"NSU 2.0": Weiterer Drohbrief an muslimische Gemeinde verschickt Stand: 07.08.2023 18:35 Uhr In Niedersachsen wurde ein weiterer mit "NSU 2.0" unterschriebener mutmaßlich rechtsextremer Drohbrief verschickt. Das Schreiben ging an die muslimische Gemeinde in Osnabrück.

Der Brief sei Ende vergangener Woche bei der Gemeinde eingegangen, sagte ein Polizeisprecher in Osnabrück am Montag. Damit erhielten den Angaben zufolge insgesamt 13 Gemeinden in Niedersachsen solche Schreiben - erst Ende Juli eine Moschee im Zentrum von Hannover. Bundesweit ist die Zahl der mutmaßlich rechtsextremen Drohbriefe an muslimische Gemeinden laut Polizei auf 34 gestiegen. Im Jahr 2018 hatte die Briefserie begonnen. 18 dieser Schreiben weisen einen Bezug zur rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) auf. Deren Mitglieder hatten zwischen den Jahren 2000 und 2007 acht türkisch- und einen griechisch-stämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin ermordet.

Videos 1 Min Unbekannte schicken Drohbrief an muslimische Gemeinde (28.07.2023) Erst vor Kurzem gab es einen Brandanschlag am Gebäude der Moscheegemeinde in Hannover. Nun folgte ein Drohschreiben. 1 Min

Kein Zusammenhang zur mutmaßlichen Brandstiftung auf Moschee erkennbar

Die Osnabrücker Polizei ist für die Ermittlungen zuständig, weil als Absender der Drohbriefe eine Familie aus Osnabrück genannt wird. Laut Polizeisprecher hat die Familie mit den Briefen aber offenbar nichts zu tun - lediglich ihr Name soll demnach durch die Schreiben in Verruf gebracht werden. Zwischen der mutmaßlichen Brandstiftung auf die Moschee in Hannover vor rund zwei Monaten und den aktuellen Drohbriefen können die Beamten noch keinen direkten Zusammenhang erkennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus