Stand: 21.07.2020 14:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

NDR Sommerinterview mit Stefan Birkner (FDP)

In fünf Sommerinterviews stehen Niedersachsens Spitzenpolitiker dem NDR Rede und Antwort. Den Auftakt macht Stefan Birkner: Der Jurist, Jahrgang 1973, ist seit 2011 Landesvorsitzender der FDP. Seit September 2017 sitzt er auch der Fraktion im Landtag vor.

Das Interview führten Martina Thorausch und Dirk Banse aus der Redaktion Landespolitik des NDR in Niedersachsen. In den kommenden Wochen stehen Spitzenpolitiker der fünf im Niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien dem NDR in den Sommerinterviews Rede und Antwort. Zu hören und zu sehen sind die Gespräche jeweils

ab 16 Uhr in der Sendung Funkbilder - der Tag bei NDR 1 Niedersachsen

ab 16 Uhr online bei NDR.de/Niedersachsen in voller Länge

ab 19.30 Uhr bei Hallo Niedersachsen im NDR Fernsehen.

Kritik an Corona-Politik und Pflegekammer

Birkner und seine Partei haben die Corona-Politik der Landesregierung wiederholt heftig kritisiert. Ein Punkt: die milliardenschwere Neuverschuldung. "Klar ist, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind", so Birkner im Juni. Zudem sei das Parlament bei den Verordnungen nicht ausreichend beteiligt worden.

Auch die Probleme mit der Pflegekammer waren zuletzt Thema - die FDP hat Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) zum Rücktritt aufgefordert. Birkner warf ihr Unwillen oder Unvermögen vor, den Willen des Landtags zur dauerhaften Finanzierung der Kammer umzusetzen.

Weitere Informationen Spitzenpolitiker im NDR Sommerinterview Das erste Halbjahr mit Corona ist um. Wie geht es weiter im Land? Über dieses und weitere Themen spricht NDR Niedersachsen mit den Spitzen von SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD. mehr

Weitere Informationen Corona: Niedersachsens Weg durch die Krise In Kitas startet wieder der Regelbetrieb - doch Auflagen gibt es weiterhin. Die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben. Die Gesundheitsbehörden bereiten sich auf eine zweite Welle vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 05.08.2020 | 16:00 Uhr