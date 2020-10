NDR Serie: Die Klasse 9b diskutiert über Schulschließungen Stand: 29.10.2020 18:00 Uhr

Apropos Corona. In der 7. und 8. Stunde soll es in Gesellschaftslehre jetzt eigentlich um den "Imperialimus", gehen aber die Aktualität geht vor, das findet Matthias Meyer, der Klassenlehrer der 9b. Die Corona-Fallzahlen sind auch in der Region Hannover in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen, so dass er seine Schützlinge heute spontan zu einer Debatte animieren will. Die Fragestellung: Sollen die Schulen weiter geöffnet bleiben? Ja oder nein? Die 14- bis 15-Jährigen sollen sich zu Gruppen zusammenfinden und Argumente für ihre jeweilige Position sammeln und später vortragen.

Präsenzunterricht? Ja, nein oder jein?

Obwohl bereits die 7. Stunde läuft, gehen die Schüler und Schülerinnen der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg eifrig an die Aufgabe und schon bald haben sich zwei etwa gleich große Gruppen gebildet. Dazu eine kleinere, die beim Klassenlehrer für die Aufnahme eines dritten Standpunktes wirbt: Jein. Antrag angenommen. Los geht’s mit dem Sammeln von Argumenten.

Homeschooling für die Gesundheit

Die Gruppe "Nein" findet, dass die Gesundheit ganz klar vorgehe und dass deswegen die Schulen schließen sollten. In dieser Gruppe sind sie sich einig, dass das Homeschooling gut geklappt habe. Manche, wie der 15-jährige Joel, sagen, dass sie sich zu Hause sogar besser konzentrieren konnten, als hier im Klassenraum.

Schlechte Lernbedingungen für einige Schüler

Die Gruppe "Ja" schreibt ebenfalls fleißig Stichpunkte zu ihrer Sichtweise auf. Die Schulen sollten auf jeden Fall offen bleiben, finden sie. Die Ablenkung zu Hause wäre viel zu groß. Manche haben gar kein eigenes Zimmer, die Internetverbindung sei nicht immer optimal, der Computer teilweise zu alt und das Handy eigentlich zu klein, um damit alle Aufgaben zu lesen und zu erledigen. Die 14-jährige Kalsom sagt außerdem, dass es ihr total wichtig ist und gut tue, hier in der Schule ihre Freundinnen zu treffen. Luke ist ebenfalls dafür, dass die Schulen offen bleiben. "Im Homeschooling habe ich gar keine Möglichkeit, meine mündliche Note zu verbessern und das muss ich aber, weil ich in zwei Fächern noch in den besseren E-Kurs wechseln will", so der 15-Jährige.

Mundschutz während des Unterrichts

Matthias Meyer beobachtet an der Tafel stehend alles aufmerksam. Er würde sich natürlich freuen, wenn der Präsenzunterricht so lange wie möglich weitergeht. Die Schüler und Schülerinnen seien ja erst gerade wieder richtig im Schulrhythmus drin nach der langen Pause vor dem Sommer. Eine Maske trägt hier während des Unterrichts derzeit noch keiner. Aber das handhabt jeder Lehrer und jede Lehrerin im Moment etwas unterschiedlich, so die SchülerInnen.

Die Angst, andere mit dem Virus anzustecken

Matthias Meyer sagt, dass es für ihn schon eigentlich unerlässlich sei, auch die Gestik und Mimik der Schüler und Schülerinnen zu sehen. Für viele seiner 9b ist Deutsch nicht die Muttersprache, so dass das Verstehen und die Verständigung auch ohne Maske schon oft eine Herausforderung sei. Die überwiegende Mehrheit der 9b findet eine Maske während des Unterrichts extrem belastend, weil man einfach nicht so gut Luft bekommt. Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, hat keiner in der Klasse. Die Sorge, unbemerkt Eltern oder Großeltern zu infizieren, haben aber viele.

Hitzige Debatten: Als Videokonferenz kaum möglich

Die Vorbereitungszeit ist um, auf geht’s in die Debatte. Jede Gruppe nominiert jeweils drei SprecherInnen, die die Argumente ihrer Gruppe an die Tafel schreiben und vortragen. Jetzt ist auch der Klassenlehrer gefordert, diesmal als Moderator, denn im Nu entwickelt sich eine laute Diskussion, in der alle fast gleichzeitig aufeinander einreden. Matthias Meyer verteilt Redezeiten, macht geschickte Überleitungen, fasst zusammen und gibt zusätzliche Denkanstöße. Eigentlich hatte er nur eine halbe Stunde für diese Unterrichtseinheit eingeplant, aber wie im Fluge ist die Doppelstunde um. Der Klassenlehrer strahlt trotzdem, denn so viel Einsatz und Motivation zeigen die SchülerInnen nicht bei jedem Thema. Und solch eine hitzige Debatte wäre als Videokonferenz im Homeschooling auch nicht entstanden.

Die Leonore-Goldschmidt-Schule, auch als IGS Mühlenberg bekannt, ist eine Gesamtschule im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg. Mit 2.000 Schülern und 150 Lehrern ist sie eine der größten Schulen in Hannover.

Einmal im Monat wird der NDR im Fernsehen bei Hallo Niedersachsen, im Hörfunk bei NDR 1 Niedersachsen und online bei ndr.de/Niedersachsen über die 9b berichten.

