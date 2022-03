"NDR - Lass uns reden!": Wir beantworten Ihre Fragen Stand: 29.03.2022 16:53 Uhr Wie entstehen Radio-Nachrichten? Wer entscheidet, was auf den Online-Seiten von NDR.de steht? Wie viel Arbeit steckt in einem Fernsehbeitrag? Solche Fragen können Sie uns stellen, aber auch Lob oder Kritik äußern.

Morgens nach dem Aufstehen die ersten Nachrichten in der NDR Niedersachsen App checken, NDR 1 Niedersachsen im Radio anschalten und abends auf dem Sofa bei Hallo Niedersachsen sehen, was das Land bewegt: NDR Niedersachsen begleitet Hunderttausende Menschen durch den Tag. Aber was passiert täglich hinter den Kulissen? Und wie unabhängig sind die Journalistinnen und Journalisten überhaupt? In der Live-Sendung "NDR - Lass uns reden!" am Donnerstag, 31. März, wollen leitende Redakteurinnen und Redakteure des NDR Landesfunkhauses in Hannover mit den Menschen in Niedersachsen ins Gespräch kommen.

Live im Radio, im Internet und bei Facebook

Die Redakteurinnen und Redakteure wollen dabei Fragen beantworten und sich Kritik stellen - rund um das Radio- und Fernsehprogramm und die Angebote im Internet sowie in den sozialen Medien. Die Sendung wird von 19.05 bis 20.00 Uhr live bei NDR 1 Niedersachsen gesendet und läuft parallel als Facebook-Live auf www.facebook.com/ndrniedersachsen. Außerdem läuft die Sendung auch live auf dieser Seite und in der Niedersachsen App.

Einige Fragen haben uns auf verschiedenen Wegen bereits erreicht, hier eine Auswahl:

Nutzer*in über Twitter (K. Kerr): "Wie kommt ihr an die besten Recherchen? Kommen besorgte Bürger zu euch, oder habt ihr das 'Karla Kolumna-Gen' und seid einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort?"

Hans-Werner Gadow über Facebook: "Wer entscheidet eigentlich, wie, wo, was in welcher Form und in welchen Umständen berichtet wird? Damals, als BSE nach Deutschland kam, war es eine große Schlagzeile. Heutzutage wird da keine Notiz genommen. Dann kam die Vogelgrippe. Auch eine große Schlagzeile. Was ist daraus geworden? Mal die Schweine fragen. Fast zwei Jahre war Corona an erster Stelle. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Und Corona rückt nach hinten. Vor rund sieben Jahren wollte kaum einer die Flüchtlinge haben. Jetzt kommen wieder welche und jeder will helfen. Ich steige da nicht mehr durch. Mich würde interessieren, wer, wie, was, wo und in welcher Aufmachung durch die Medien verbreitet wird. Wer entscheidet dies?"

Nutzer*in über Instagram (Name sail13_): "Wer entscheidet, was auf Instagram gepostet wird?"

Gisela Gehrmann (Über Online-Formular): "Wie wird entschieden, welches das Thema der Woche in Hallo Niedersachsen wird?"

Nicole Ebersbach (Über Online-Formular): "Meine Frage, die ich wirklich schon immer wissen wollte: Gab es auch schon Nachrichten, die etwas umformuliert wurden und nicht ganz wahrheitsgemäß waren? Beziehungsweise, was an Nachrichten gebracht werden und Sie nicht wirklich wissen, ob es stimmt?"

Wenn wir Ihre Frage in der Sendung beantworten sollen, schicken Sie uns auf einem dieser Wege Ihre Frage und Ihren Namen: Sie können uns während der Sendung bei Facebook schreiben oder über das hier angehängte Formular schicken. Vielen Dank!

