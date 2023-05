NATO-Manöver: 2.000 Soldaten üben ab heute in Niedersachsen

Stand: 02.05.2023 08:18 Uhr

Von heute an üben rund 2.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Niedersachsen. Sie gehören zur schnellen Eingreiftruppe der NATO - und werden auch in der Region Hannover sichtbar sein.