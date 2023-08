Mutmaßliche Weltkriegsmunition vor Schillig gefunden Stand: 14.08.2023 19:32 Uhr Im Watt vor Schillig (Landkreis Friesland) hat ein Spaziergänger am Montag einen womöglich gefährlichen Fund gemacht: Nahe beim Strand entdeckte er Metallteile, die nach Kriegsmunition aussehen.

Gewissheit, ob es sich bei den rostigen Metallteilen im Badeort Schillig in der Gemeinde Wangerland tatsächlich um Weltkriegsmunition handelt, gab es zunächst noch nicht. Zuerst konnten ein Sondierungsteam und die Kampfmittelbeseitiger nicht an die Fundstelle, weil das Wasser noch nicht weit genug zurückgegangen war. Bei Hochwasser liegt die Fundstelle, die etwa 600 Meter vom Badestrand weg ist, eineinhalb Meter unter Wasser. Am Nachmittag konnten Experten die Fundstelle dann inspizieren - und trafen die Entscheidung, dass man die rostigen Metallteile in Eimern einsammeln kann. Dass die Kampfmittelräumer die mutmaßliche Munition nicht an Ort und Stelle entschärft oder gesprengt haben spricht dafür, dass davon keine große Gefahr mehr ausging.

Urlauber in Schillig haben "mulmiges Gefühl"

Die Feuerwehr hatte rund um die betroffene Stelle im Watt eine Fläche von gut 500 Quadratmetern mit Flatterband und Stangen abgesperrt. Seitdem passten Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf, dass niemand dorthin schwimmt oder, bei Ebbe, geht. Dabei hatte es die DLRG nach eigenen Angaben immer wieder mit Schaulustigen zu tun, die extra zum Fundort kamen, Fotos mit den Fundstücken machen und die mutmaßlichen Kampfmittel anfassten. Auf andere habe der Fund dagegen abschreckend gewirkt. "Einige Urlauber haben gesagt, dass das schon ein mulmiges Gefühl ist und eine komische Vorstellung, dass sowas wie Kriegsmunition angespült wird", sagte Rettungsschwimmerin Manuela Ganzer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg