Müllabfuhr um Ostern: Wann wird der Abfall abgeholt? Stand: 02.04.2023 15:15 Uhr Ostern hat auch Auswirkungen auf die Müllabfuhr in Niedersachsen. Wegen der Feiertage können sich die Abholtermine verschieben. Hier eine Übersicht, wie die Entsorger rund ums Osterfest fahren.

Um die Abfallentsorgung gewährleisten zu können, werden einige Abholtermine vorverlegt. So beispielsweise in Göttingen: Die grauen, grünen und blauen Abfalltonnen sowie die Gelben Säcke werden dort nach Angaben der Göttinger Entsorgungsbetriebe zwischen dem 4. und 6. April einen Tag früher geleert. In Oldenburg hat das Osterfest sogar Auswirkungen bis Ende April: Zur Leerung der Bio- und Restabfalltonnen kommen die Entsorger zwischen dem 7. und 28. April jeweils einen Tag später, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilt.

Volle Mülltonnen nach Warnstreiks

Besonders nach den Warnstreiks im öffentlichen Dienst stapelt sich unter anderem in der Stadt Hannover der Müll in Tonnen und am Straßenrand. Extratouren hat der Entsorger aha nicht geplant. Auf die geänderten Abfuhrtermine sollte dort also besonders geachtet werden. Dafür sollen auch Säcke mitgenommen werden, die neben der Tonne liegen.