Stand: 25.07.2021 12:26 Uhr Motorradunfälle: Ein Toter, eine Frau in Lebensgefahr

Am Sonnabend hat es in Niedersachsen mehrere schwere Motorradunfälle gegeben. Ein 55-Jähriger starb, eine 31-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Der 55-Jährige verlor in der Nähe von Sande im Landkreis Friesland die Kontrolle über sein Motorrad. Nach Angaben der Polizei war er auf der Kreisstraße 294 in Richtung Schortens unterwegs, als er in einer Linkskurve stürzte und schließlich eine Leitplanke rammte. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Hasbergen: Fahrer alkoholisiert

Bei einem Unfall in Hasbergen im Landkreis Osnabrück war laut Polizei ein 32 Jahre alter Mann mit einer 31-jährigen Sozia unterwegs. Auch hier verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Motorrad prallte gegen eine Mauer. Während der Fahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer flüchtete laut Polizei aus der Klinik, Polizisten fanden ihn jedoch. Er hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken, zudem sei nicht auszuschließen, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen dauern an.

