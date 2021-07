Mord vor zehn Jahren: Cold-Case-Prozess startet Stand: 23.07.2021 07:10 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 42-Jährigen in Helmstedt im Dezember 2011 beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Dieser hatte bei einer erneuten Befragung Täterwissen preisgegeben.

Der inzwischen 48-Jährige muss sich wegen heimtückischen Mordes aus Habgier am Landgericht Braunschweig verantworten. Am Tattag soll der Beschuldigte mit einem Messer zur Wohnung des 42-Jährigen gegangen sein und beim Öffnen der Haustür direkt zugestochen haben, heißt es in der Anklageschrift. Dabei habe er die Halsschlagader des Opfers verletzt. Anschließend habe er die EC-Karte und 100 Euro genommen und den Tatort verlassen. Der Tote sei zwei Tage später in der Wohnung gefunden worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge gehörten beide Männer zu einem größeren Bekanntenkreis, in dem einige starke Alkoholprobleme hatten.

Ermittler rollen Fall vor zwei Jahren neu auf

Kurz nach der Tat sei der nun Angeklagte in den Fokus der Ermittler gerückt. Ausreichend Beweise hätten sich aber nicht ergeben, sagte Staatsanwaltschaft Christian Wolters. Das Verfahren sei eingestellt worden. In den Folgejahren sei der Mann jedoch mehrfach als Zeuge vernommen worden. Eine vor zwei Jahren ins Leben gerufene Braunschweiger Ermittlungsgruppe habe sich erneut mit dem Fall befasst. Untersuchungen des Landeskriminalamts ergaben demnach Anhaltspunkte für eine Neubewertung. Die Braunschweiger Polizei bildete daraufhin im September 2020 eine Mordkommission.

Beschuldigter seit Januar in Untersuchungshaft

Bei einer erneuten Befragung im Dezember habe der Angeklagte dann Angaben mit Täterwissen gemacht haben. "Da sind ihm Sachen rausgerutscht, die ihn nach unserer Überzeugung überführt haben", sagte Staatsanwalt Wolters. Seit Januar sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die widersprüchlichen Aussagen sowie ein Abdruck eines Sportschuhs im Blut des Opfers ließen die Strafverfolger zur Überzeugung kommen, doch noch den Täter gefunden zu haben.

Angeklagter will Opfer gefunden, nicht getötet haben

Der Verdächtige streite die Tat ab, so Wolters weiter. Er gebe an, den Toten nur in der Wohnung gefunden zu haben. Rettungsdienst oder die Polizei verständigte er dem Staatsanwalt zufolge aber nicht. Bis Mitte Oktober sind sieben Verhandlungstage eingeplant.

