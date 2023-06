Moor brennt auf mehreren Hektar im Naturschutzgebiet Stand: 09.06.2023 17:59 Uhr Zahlreiche Feuerwehrleute bekämpfen zur Stunde den Brand eines Moores im Landkreis Cloppenburg. Das Feuer in der Molberger Dose beim Molbergener Ortsteil Ermke war am Nachmittag ausgebrochen.

Der Brand in dem Naturschutzgebiet sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Feuer in den späten Abendstunden gelöscht ist. Verletzt wurde bislang niemand. Die Brandfläche beträgt rund 40.000 Quadratmeter, also vier Hektar.

Molberger Dose: Schwierigkeiten bei Löscharbeiten

Das Gelände sei schwer zugänglich und unübersichtlich, so der Feuerwehrsprecher. Deshalb war zunächst unklar, wo es genau brennt. Ein Feuerwehrflugzeug aus Hannover und zahlreiche Drohnen lokalisierten den genauen Brandort. Schwierigkeiten bestehen auch weiterhin: Weil es keine Wege gibt, kommen Feuerwehrwagen nicht voran. Feuerwehrmänner und -frauen müssen zu Fuß zum Brandort. Um Löschwasser heranzuschaffen, wurden über mehrere Kilometer Länge Schläuche verlegt.

