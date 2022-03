Modernisierung der Bundeswehr: Experte Otte rät zu Geduld Stand: 15.03.2022 14:52 Uhr Trotz des erwarteten 100-Milliarden-Euro-Pakets zur Modernisierung der Bundeswehr müssen sich die Standorte in Niedersachsen nach Expertenmeinung gedulden.

"Ich warne vor der Illusion, dass für die Bundeswehrstandorte in Niedersachsen eine sofortige Sanierung passiert", sagte CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). "Die 100 Milliarden sind schnell weg." Die Mängelliste der Bundeswehr sei lang, betonte der Politiker aus Bergen (Landkreis Celle). Niedersachsen werde sich gedulden müssen. Vordringlich sei, das Heer zu stärken.

Otte hofft auf Gelder für Bergen, Munster und Wittmund

"Wir brauchen von allem mehr. Alle Truppenteile, ob an Land, zur See, in der Luft und auch die Cyberabwehr, müssen mehr bekommen", betonte Otte gegenüber der Zeitung. Die Bundeswehr brauche eine Vollausstattung, um die Einsatzbereitschaft zu ermöglichen und NATO-Aufträge zu erfüllen. Er hoffe, dass Niedersachsen mithilfe des Sonderfonds der Bundesregierung gestärkt werde, indem etwa die Nato-Truppenübungsplätze in Bergen und Munster ertüchtigt, die Digitalisierung dort vorangebracht und die Modernisierung des Militärflughafens in Wittmund beschleunigt werden könne.

