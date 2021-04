Modellkommunen: Ist der Start am Montag gefährdet? Stand: 07.04.2021 17:47 Uhr Am 12. April sollen Niedersachsens sogenannte Modellkommunen mit Öffnungen in Handel, Gastronomie und Kultur beginnen. Die Vorbereitungen in den 13 Städten laufen derzeit auf Hochtouren.

Doch es gibt offenbar auch vielerorts Fragezeichen. Einzelhändler befürchten zum Teil, dass der Start der Modellkommunen ab Montag von nächsten Corona-Gipfel der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am gleich Tag kassiert werden könnte. Zudem ist das Projekt an Schnelltests gekoppelt, daher sind zusätzliche Testzentren in den teilnehmenden Kommunen vorgesehen. Allerdings hat jede Bürgerin und jeder Bürger in Niedersachsen nur auf einen kostenlosen Test pro Woche Anspruch.

Betriebe in Oldenburg zurückhaltend

In Oldenburg könnten die Betriebe das Modellprojekt noch vor Beginn stürzen. Einige Firmen haben angekündigt, gemeinsam einen Brief an die Stadt zu schreiben: Es gebe mehr offene Fragen als Antworten. Für Uwe Andor, Geschäftsführer von Bruns Männermoden, stehen beispielsweise Aufwand und Ertrag im Ungleichgewicht. Gegenüber dem NDR in Niedersachsen sagte Andor, dass ihn die täglichen Tests seiner 35 Angestellten rund 1.000 Euro pro Woche kosten würde - plus den finanziellen Aufwand für den- oder diejenige, die die Tests durchführe und die Ergebnisse dokumentiere. Das lohne sich für ihn nicht.

Braunschweig vergibt 150 Plätze in Okerumflut

In Braunschweig können sich seit Mittwoch Betriebe online über eine Webseite auf die 150 Teilnehmerplätze bewerben. Wichtigste Voraussetzung: Diese müssen im Bereich Okerumflut gelegen sein. Es werde nicht nach der Reihenfolge des Bewerbungseingangs entschieden, hieß es vonseiten der Stadt. Alle Bewerbungen, die bis Donnerstagabend eingehen und die Teilnahmekriterien erfüllten, würden berücksichtigt. Die Auswahl erfolge am Freitag. Sollte die Zahl der Bewerbungen in den Branchen die Zahl der jeweils verfügbaren Plätze überschreiten, entscheide das Los.

Ostfriesische Städte benötigen mehr Zeit

Relativ sicher sei nur der Start in Lüneburg und Hildesheim, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städtetages. Die ostfriesischen Städte Aurich und Norden (beide Landkreis Aurich) wollen frühestens Donnerstag in einer Woche beginnen. Auch in Emden ist der Startzeitpunkt offen. In Achim (Landkreis Verden) fehlen Lizenzen für die Luca-App.

