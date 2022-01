Mitbestimmung geistig behinderter Bewohner soll wachsen Stand: 24.01.2022 17:04 Uhr Mit einem bundesweiten Pilotprojekt will die Lebenshilfe Niedersachsen die Mitbestimmung geistig beeinträchtigter Menschen beim gemeinschaftlichen Wohnen stärken. Eine wichtige Rolle spielen Beiräte.

Einzelne Beiräte sollen dazu zunächst besondere Schulungen erhalten, wie die Lebenshilfe in Niedersachsen mitteilte. Die Beiräte werden von Bewohnern gewählt und vertreten sie gleichzeitig. Aus den Erfahrungen der Schulungen sollen laut Lebenshilfe dann Info-Materialien und Kurzfilme entwickelt werden. Diese könnten dann in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das Modellprojekt "Selbstbewusst - stark und entscheidend" ist auf drei Jahre angelegt und wird von der "Aktion Mensch" gefördert. Beteiligt sind zunächst die Lebenshilfen in Braunschweig, Lüneburg-Harburg und Langenhagen-Wedemark bei Hannover sowie die Heilpädagogische Hilfe in Osnabrück. Später soll das Projekt über Niedersachsen hinaus ausgedehnt werden.

Bewohnern fehlen Handys und Computer

Die niedersächsische Lebenshilfe arbeitet für das Projekt mit ihrer Bundesvereinigung und dem Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft in Berlin zusammen. Die Hoffnungen der Bewohner selbst sind groß: "Wenn wir das mit dem Projekt schaffen, werden wir bestimmt stärker", sagte die Bewohner-Vertreterin Monika Blaszynski aus Northeim. Wichtig sei vor allem, dass sich die Bewohner-Vertreter untereinander vernetzen könnten. Dafür bräuchte es Computer und Handys - Geräte, zu denen viele der Bewohner aber noch keinen Zugang hätten.

Bundesweit leben etwa 130.000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in gemeinschaftlichen Wohnformen. In Niedersachsen sind es etwa 15.000.

