Mit dem Ferienbeginn kommen die Staus auf den Autobahnen Stand: 25.07.2021 13:48 Uhr Wer an diesem Wochenende mit dem Auto in die Ferien startet, muss stellenweise mit langen Wartezeiten rechnen. Denn aus fast allen Bundesländern sind laut ADAC Urlauber unterwegs.

Die meisten seien auf dem Weg Richtung Norden. "Viele machen in diesem Jahr Urlaub im eigenen Land und fahren durch Niedersachsen an die Küsten", sagte eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC). "Mittlerweile ist auch der Sonntag ein beliebter Reisetag, und das merkt man direkt", so die Sprecherin - etwa auf der A7 in den Baustellenbereichen bei Soltau, am Walsroder Dreieck und im Raum Hann. Münden.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Bauarbeiten auf A1 und A7

Auf den wichtigsten Verkehrsrouten im Norden dürfte es heute wie schon am Sonnabend vor allem in den Ballungsräumen Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück Staus geben. Grund dafür seien Straßenverengungen durch Bauarbeiten, so der ADAC. Demnach drohen auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Bramsche Behinderungen. Auf der A7 zwischen Hannover und Kassel könne es ebenfalls in beiden Richtungen an mehreren Stellen längere Verzögerungen geben.

Möglichst unter der Woche fahren

Der ADAC empfiehlt Autofahrenden, möglichst früh oder spät am Abend zu fahren. Wer flexibel ist, solle am besten dienstags oder mittwochs reisen. An den Wochenenden in den Sommerferien, die noch bis Anfang September dauern, gebe es erfahrungsgemäß die meisten Verkehrsbehinderungen.

Videos 3 Min Unterwegs mit den Stauhelfern der Johanniter Die kleinen Motorrad-Teams gelangen schnell dorthin, wo jemand Hilfe benötigt. Zum Beispiel auf der A2. (10.07.2021) 3 Min

Johanniter erinnern an Rettungsgasse

Die Johanniter-Unfall-Hilfe mahnte unterdessen das richtige Verhalten bei stockendem Verkehr an. "Bei den ersten Anzeichen eines Staus sollte besonders umsichtig gefahren und unverzüglich eine Rettungsgasse gebildet werden", sagte Landesvorstandsmitglied Hannes Wendler. Gerade in Notfallsituationen zähle jede Sekunde, dies könne über Leben und Tod entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.07.2021 | 15:00 Uhr