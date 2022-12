Mit Schwung ins neue Jahr - Silvesterläufe in Niedersachsen Stand: 31.12.2022 10:31 Uhr Viele Menschen in Niedersachsen lassen das Jahr 2022 bei einem Silvesterlauf sportlich ausklingen. Einer der größten findet am Maschsee in Hannover statt.

Mehr als 2.000 Menschen haben sich für den knapp sechs Kilometer langen Lauf einmal ums Gewässer angemeldet. Im Vordergrund steht nach Angaben der Organisatoren nicht die beste Zeit, sondern der Spaß. Viele Sportlerinnen und Sportler gehen teils sehr aufwendig verkleidet an den Start. Das beste Kostüm wird mit einem Preis gewürdigt. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet der Lauf im gewohnten Format statt.

Mehr als 800 Sport-Fans am Salzgittersee

Neben dem Lauf in Hannover gibt es auch in anderen Städten in Niedersachsen Gelegenheit zur sportlichen Betätigung an Silvester. So haben sich zum Beispiel mehr als 800 Sportlerinnen und Sportler zum Silvesterlauf am Salzgittersee angemeldet. Weitere Läufe gibt es in Lüchow, Drochtersen, Emden oder auch in Bernshausen im Landkreis Göttingen.

