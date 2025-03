Missbrauch in evangelischer Kirche: Aufarbeitung verzögert sich Stand: 13.03.2025 20:31 Uhr Auf Druck von Betroffenen haben zwei Mitglieder der niedersächsischen Aufarbeitungskommission für sexuelle Gewalt angekündigt, auf ihre Ämter zu verzichten. Die Landesregierung reagiert verärgert.

von Florian Breitmeier

Im vergangenen Herbst hatte die Niedersächsische Landesregierung zwei Mitglieder für die Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission (URAK) benannt: Die frühere grüne Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz und die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt, die heute Präsidentin der Klosterkammer Hannover ist. NDR Recherchen zufolge wollen beide nun nicht mehr in der Aufarbeitungskommission mitarbeiten. Der Grund: Eine Mehrheit der Betroffenenvertretung für Niedersachsen und Bremen hat sich gegen eine Zusammenarbeit mit Thela Wernstedt und Antje Niewisch-Lennartz ausgesprochen. Der Vorwurf lautete: Diese seien zu kirchennah.

Keine Definition für "kirchennah"

Videos 6 Min Gutachten zur Missbrauchsstudie: Kirche schaute jahrelang weg Schon 1974 sprach eine Elfjährige mit einer Mitarbeiterin der evangelischen Kirche, weil ein Diakon sie missbraucht haben soll. 6 Min

Thela Wernstedt ist Präsidentin der Landesbehörde Klosterkammer Hannover. Sie engagiert sich im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags und in weiteren evangelischen Gremien. Antje Niewisch-Lennartz hingegen hatte nach der erfolgten Benennung für die URAK ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit in der hannoverschen Landessynode beendet. Es gebe keine Definition was "kirchennah" sei, sagte Antje Niewisch-Lennartz auf NDR Anfrage. Für sie sei aber völlig klar, dass sie nicht gegen ein mehrheitliches Votum von Betroffenen in einem Gremium zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt mitarbeiten könne. Dies sei ihre feste Überzeugung. Ähnlich äußerte sich auf NDR Anfrage auch Thela Wernstedt. Die jüngste Entwicklung habe sie dazu veranlasst, das vom Land übertragene Amt nicht anzutreten, teilte eine Sprecherin der Klosterkammer mit.

Landesregierung nennt Kritik "unhaltbar"

Videos 7 Min Missbrauch in der evangelischen Kirche: Wie geht es weiter? Eine der Betroffenen ist Lisa Meyer. Mitte der 1970er-Jahre wurde sie von einem Diakon missbraucht. 7 Min

Jakob Feisthauer, URAK-Mitglied und Betroffener sexualisierter Gewalt in der hannoverschen Landeskirche, sprach von verantwortungsvollen Entscheidungen, die Respekt verdienten. Die Bedenken der Betroffen seien von Thela Wernstedt und Antje Niewisch-Lennartz ernst genommen worden. Die niedersächsische Landesregierung nennt die Kritik von Betroffenen an den beiden für die URAK berufenen Frauen hingegen "unhaltbar" und nennt Thela Wernstedt und Antje Niewisch-Lennartz "sehr anerkannte Personen des öffentlichen Lebens mit hohen Kompetenzen und vielfältigen Erfahrungen". In einer Pressemitteilung auf NDR Anfrage heißt es, die "vorab und pauschal von einigen der Betroffenen völlig ungerechtfertigterweise erklärte Ablehnung wirft leider zugleich grundsätzliche Fragen auf."

Arbeit der Aufarbeitungskommission liegt erst einmal auf Eis.

Die Landesregierung bedauert es sehr, sieht sich aber derzeit außerstande, die Arbeit der Kommission durch Benennung anderer Personen zu unterstützen. Man befürchte, so heißt es weiter, dass auch alle weiteren etwaig von der Landesregierung zu nennenden Personen befürchten müssten, einem Screening unterworfen zu werden und dann gegebenenfalls unsachlichen Vorwürfen entgegentreten zu müssen. "Dies sei nicht zumutbar", so eine Sprecherin der Landesregierung. Völlig offen ist damit, ob und wann die Landesregierung in den Prozess wieder einsteigen möchte. Klar ist: Mit den jüngsten Entscheidungen liegt die Arbeit der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission in Niedersachsen und Bremen erst einmal auf Eis.