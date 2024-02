Missbrauch in Kirchengemeinde: Kommission stellt Bericht vor Stand: 27.02.2024 08:19 Uhr In Hannover wird heute ein Bericht zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirchengemeinde Oesede (Landkreis Osnabrück) vorgestellt. Konkret geht es dabei um Fälle zwischen 1972 und 1974.

In dieser Zeit soll ein Beschuldigter als Diakon in der Ausbildung im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte tätig gewesen sein, wie die unabhängige Aufarbeitungskommission mitteilte. Der Mann soll dort unter anderem ein elfjähriges Kind sexuell missbraucht haben.

Kirche soll jahrelang von Fällen gewusst haben

Angestoßen hat die Aufarbeitung eine Betroffene, die den Fall im Oktober 2021 öffentlich gemacht hatte. Die Kirche soll demnach schon 2010 von den Vorwürfen gewusst, aber nicht öffentlich nach weiteren möglichen Betroffenen gesucht haben. Bei der Vorstellung des Berichts geht es laut Kommission daher heute auch um die Frage, wie Verantwortliche zu verschiedenen Zeiten mit den Tatvorwürfen umgegangen sind.

Kritik an Aufarbeitung in der evangelischen Kirche

Die Landeskirche Hannovers sei im Voraus nicht über die Ergebnisse des Berichts informiert worden, teilte die Aufarbeitungskommission weiter mit. Ende Januar war in Hannover eine bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in der Diakonie vorgestellt worden. Darin hatte das Forscherteam kritisiert, dass Betroffene in der Vergangenheit meistens von der evangelischen Kirche allein gelassen und ihre Erfahrungen lange ignoriert worden seien.

