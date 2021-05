Ministerpräsident Weil räumt Fehler in Corona-Politik ein Stand: 08.05.2021 12:08 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Fehler in der Corona-Pandemie eingeräumt. Der SPD-Politiker sagte, keiner der politisch Verantwortlichen habe alles richtig gemacht.

Als größten Fehler bezeichnete Weil, dass man in der Bundesrepublik insgesamt in die Pandemie unvorbereitet hineingestolpert sei - obwohl seit 2012 in den Schubladen der Bundesländer entsprechende Pläne gelegen hätten. In denen sei durchgespielt worden, wie ein gefährliches Virus sich global weiterverbreiten könnte. Der niedersächsische Ministerpräsident räumte im "Deutschlandfunk" auch Versäumnisse in Alten- und Pflegeheimen ein. Die Bilanz, das Virus dort einzudämmen, sei niederschmetternd.

Weil will Lehren aus der Pandemie ziehen

Der SPD-Politiker sprach auch die hohen Todeszahlen an. Es gebe ganz vieles, was man aus der Pandemie werde lernen könne. Er habe wegen der schwierigen Lage für Familien, Kinder und Jugendliche ein schlechtes Gewissen. Allerdings sei ihm nicht richtig klar, wie die Politik es in diesem Bereich hätte besser machen können. Es wäre nun entscheidend, die Pandemie genau zu bilanzieren und Lehren daraus zu ziehen.

