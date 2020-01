Stand: 28.01.2020 16:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ministerpräsident Weil plötzlich für Tempolimit

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich am Dienstag für eine Geschwindigkeitsgrenze von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen ausgesprochen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. "Ich bin dafür, dass wir sagen, Tempolimit ist eine gute Sache. Dann haben wir nach ein paar Jahrzehnten die Diskussion mal abgeschlossen", sagte der SPD-Politiker in Hannover. Das habe vor allem pragmatische Gründe. Einerseits sei die Geschwindigkeit an vielen Stellen aus Sicherheitsgründen begrenzt. Andererseits seien die Autobahnen zu voll. Vor einem Jahr hielt Niedersachsens Landeschef ein Limit noch für unnötig.

Grüne: Weils Aussage "erfreulich wie notwendig"

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Piel, findet Weils Aussage "ebenso erfreulich wie notwendig". Schließlich gefährde die Raserei Mensch und Umwelt. Für die FDP ist ein Tempolimit "rein symbolisch" und löse keine Probleme, sagte ihr Verkehrsfachmann Jörg Bode. Die Umwelt werde fast nicht entlastet. Zuletzt hatte der Automobilclub ADAC seine Position geändert und ist nicht mehr grundsätzlich gegen eine Tempolimit auf Autobahnen.

