Ministerpräsident Weil besucht England und Schottland Stand: 27.03.2022 14:31 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist am Sonntag zu einem fünftägigen Besuch nach England und Schottland aufgebrochen.

Er wolle in London die Chancen und Perspektiven der traditionell guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit ausloten, sagte Weil vor der Abreise in Hannover. Im schottischen Edinburgh werde er über eine Kooperation im Bereich Erneuerbare Energien verhandeln. Weil wird begleitet von Europaministerin Birgit Honé (SPD) sowie Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Niedersachsen an grünem Wasserstoff interessiert

Eine Zusammenarbeit Niedersachsens mit Schottland auf dem Energiesektor habe durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch einmal deutlich an Relevanz gewonnen, betonte der Ministerpräsident "Ein Direktimport von grünem Wasserstoff von Schottland nach Niedersachsen könnte schon in wenigen Jahren Realität werden", so Weil.

Schottland gut geeignet für die Erzeugung von Windenergie

Grüner Wasserstoff wird aus Windenergie gewonnen. Und die Bedingungen für einen weiteren Ausbau der Windenergie in Schottland sind Weil zufolge günstig: Auf dem schottischen Terrain würden mit die höchsten Windgeschwindigkeiten Europas gemessen. Die Meeresfläche Schottlands bietet mit über 460.000 Quadratkilometern achtmal mehr Platz als in das Deutschland zur Verfügung stehende Gebiet. Wasserstoff soll künftig bei der Umsetzung der schottischen Energiewende eine tragende Rolle spielen.

