Ministerin will Erntehelfer in Niedersachsen impfen lassen Stand: 11.05.2021 15:39 Uhr Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat gezielte Impfaktionen für Erntehelfer befürwortet. Damit soll möglichen Corona-Ausbrüchen unter Saisonarbeitern vorgebeugt werden.

Diese Impfaktionen könnten mit Ärzten vor Ort gemacht werden, schlug Behrens am Dienstag im Landtag vor. Zwar könnten Saisonkräfte in Sammelunterkünften seit Montag mit der Öffnung der dritten Prioritätsgruppe geimpft werden. Allerdings war zwischenzeitlich entschieden worden, den Impfstoff von Johnson & Johnson nur an Menschen über 60 Jahren zu verimpfen. Der sei aber für solche Impfaktionen besonders geeignet, weil er nur einmal verabreicht werden muss. Laut Behrens könnten jedoch Ärzte in die Bresche springen, die ab kommender Woche großflächig den Johnson & Johnson-Impfstoff erhalten. Sie könnten demnach die nötige Beratung bieten, die für das Impfen von Unter-60-Jährigen mit dem Vakzin vorgeschrieben ist.

Grüne fordern Tests an jedem Arbeitstag

Die Grünen hatten einen besseren Schutz von Saisonarbeitskräften vor Corona-Infektionen im Landtag zum Thema gemacht. "Jetzt brauchen wir aber umgehend eine verpflichtende Testung an jedem Arbeitstag für Saisonarbeitskräfte, solange diese nicht in Einzelzimmern untergebracht sind", sagte die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte. Die Kosten dafür sollten aus ihrer Sicht die Arbeitgeber tragen.

