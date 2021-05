Ministerin stellt Niedersachsens neuen Corona-Stufenplan vor Stand: 10.05.2021 11:31 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat einen neuen Stufenplan zur Lockerung der Corona-Regeln ausgearbeitet. Gesundheitsministerin Behrens stellt ihn heute ab 13.30 Uhr vor. NDR.de überträgt live.

Mit der neuen Verordnung, die heute in Kraft getreten ist, hat Niedersachsen einige Corona-Regeln bereits gelockert. Weitere Erleichterungen sind geplant, so soll beispielsweise die Gastronomie bald auch wieder ihren Innenbereich öffnen und Tourismusbetriebe Gäste aus anderen Bundesländern empfangen dürfen. Das hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bereits vergangene Woche bei der Vorstellung der Lockerungen für die einzelnen Branchen angekündigt. Was außerdem künftig möglich sein soll, erläutert Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) heute in einer Kabinetts-Pressekonferenz.

"Corona-Stufenplan 2.0": Drei Inzidenzwerte maßgeblich

Die rot-schwarze Landesregierung hatte den "Corona-Stufenplan 2.0" heute beschlossen. Der Stufenplan soll nach Angaben der Landesregierung auf Basis von drei Inzidenzstufen eine Orientierung bieten, welche Öffnungsschritte bei sinkenden Inzidenzen vorgesehen sind, beziehungsweise welche Bereiche bei steigenden Inzidenzen restriktiver gehandhabt werden müssen.

Weil: Gute Erfahrungen mit Stufenplan gemacht

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass die Landesregierung für weitere Lockerungen ein stufenweises Vorgehen plant - damit habe man bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht. Anstatt nur in einem Bereich wieder vieles zu ermöglichen, nehme die Landesregierung alle Bereiche in den Blick. Innerhalb dieser Bereiche würden die Schwellen dann stufenweise gesenkt, so Weil.

