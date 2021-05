Ministerin informiert über Impf-Fortschritt in Niedersachsen Stand: 05.05.2021 12:35 Uhr In der wöchentlichen Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs geht es am Donnerstag unter anderem um das Thema Impfen. NDR.de zeigt die PK ab 11.30 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) wird in der Landespressekonferenz über den Verlauf der Impfkampagne berichten - und über die bevorstehende, schrittweise Öffnung der Terminvergabe für die nächsten Impfgruppen. Darüber hinaus will die Ministerin über Modellprojekte für Impfungen in Betrieben informieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte jüngst angekündigt, dass Betriebsärzte spätestens ab der zweiten Juni-Woche bundesweit mit gegen Corona impfen sollen. An der Pressekonferenz wird auch die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, teilnehmen.

Fast jede dritte Person in Niedersachsen geimpft

Fast jede dritte Person (30,1 Prozent) hat in Niedersachsen inzwischen mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts hervor, in dem Niedersachsen im bundesweiten Vergleich aktuell den fünften Platz belegt. 7,9 Prozent der Geimpften haben Stand Dienstag bereits beide Spritzen für den vollständigen Immunschutz erhalten. Behrens hatte sich jüngst optimistisch gezeigt, dass die Priorisierung für die Impfungen voraussichtlich Ende Mai aufgehobenwerden kann - vorausgesetzt die angekündigten Impfstoffmengen werden auch geliefert.

Landesregierung will Corona-Regeln lockern

Der Corona-Krisenstab informiert normalerweise jeden Dienstag in einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage in Niedersachsen. In dieser Woche wurde der Termin auf Donnerstag verschoben, da die Landesregierung am Dienstag geplante Lockerungen vorgestellt hat, die mit der neuen Corona-Verordnung am 10. Mai in Kraft treten sollen. Unter anderem sollen Einzelhandel, Gastronomie und Tourismusbetriebe bei einer Inzidenz unter 100 öffnen dürfen. An allen Schulen und in Kitas soll zudem ab Montag Wechselunterricht bis zu einer Inzidenz von 165 möglich sein.

