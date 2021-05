Minister erklärt: Wie geht es ab Juni an den Schulen weiter? Stand: 20.05.2021 14:47 Uhr Welche Regeln gelten angesichts sinkender Inzidenzen künftig an Schulen und in Kitas in Niedersachsen? Minister Tonne stellt am Freitag den Stufenplan 2.0 vor. NDR.de überträgt ab 10.30 Uhr live.

Seit dem 10. Mai sind die Schulen in Niedersachsen wieder im Wechselmodell. Seitdem sind die Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten fast überall weiter gesunken. Wie geht es künftig in den Schulen und Kitas weiter? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will dazu am Freitag im Rahmen der Landespressekonferenz den Stufenplan 2.0 näher erläutern.

Stufenplan zeigt Lockerungsmöglichkeiten auf

In dem neuen Stufenplan hat die Landesregierung den Handlungsrahmen für verschiedene Infektionsszenarien festgelegt. Der Maßnahmenkatalog zeigt auf, welche weiteren Lockerungen bei einem kontinuierlichen Absinken der Zahl der Neuinfektionen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen zu erwarten sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2021 | 12:00 Uhr