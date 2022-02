Minister Lies wirbt für niedrige Energiepreise Stand: 01.02.2022 10:36 Uhr In dieser Woche will das Bundeskabinett einen Heizkostenzuschuss für Geringverdiener beschließen. Ein guter Schritt, aber nicht genug, findet Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies.

Lies appellierte daran, die Energiepreise für Verbraucher zu senken. "Dauerhafte Zuschüsse können nicht das Ziel sein", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover. Vor dem Hintergrund der explodierenden Energiekosten sei eine finanzielle Entlastung für die Menschen richtig: "Eine warme Wohnung muss in unserem Land eine Selbstverständlichkeit sein." Wie viele Niedersachsen vom geplanten Heizkostenzuschuss profitieren werden, lässt sich bisher nicht genau beziffern. Es gelten bestimmten Voraussetzungen für die Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, Bafög und der sogenannten Aufstiegsfortbildungsförderung.

Senkung der Stromsteuer angestrebt

Stabile, niedrige Energiepreise seien laut Lies auch wichtig, um die Akzeptanz für die Energiewende zu verbessern. Er stellte noch einmal klar, was Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits gesagt hatte. Es müsse auch über eine Senkung der Stromsteuer diskutiert werden. Im Niedersächsichen Landtag sind Vorschläge wie diese bereits Teil von Debatten über Maßnahmen, die Menschen sofort entlasten sollen.

