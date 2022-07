Millionen-Betrug mit Testzentren - Durchsuchungen in Oldenburg Stand: 28.07.2022 17:17 Uhr Fünf Menschen im Alter von 27 bis 32 Jahren sollen mit Corona-Testzentren betrogen haben. Der Schaden soll sich auf mehrere Millionen Euro belaufen. Am Donnerstag gab es Durchsuchungen in Oldenburg.

Auch in Bremen, in Karlsruhe sowie im Raum Stuttgart durchsuchten Beamte Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart geleitet. Mehr als 50 Beamtinnen und Beamte waren an den Razzien beteiligt.

Mehr Tests abgerechnet als durchgeführt

Die Verdächtigen sollen ab Mai 2021 mehrere Testzentren gleichzeitig betrieben haben. Sie stehen im Verdacht, mehr Tests abgerechnet zu haben als tatsächlich durchgeführt wurden. Bei den Durchsuchungen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, das nun ausgewertet werde.

