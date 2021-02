Mikrozensus: Statistiker analysieren 38.000 Haushalte Stand: 11.02.2021 07:28 Uhr Das niedersächsische Landesamt für Statistik plant den sogenannten Mikrozensus für 2021. Die Wissenschaftler wollen rund 38.000 Haushalte im Land zur wirtschaftlichen und sozialen Lage befragen.

Die Erhebung soll zeigen, wie sich die Gesellschaft in Niedersachsen im Bezug auf Lebensbedingungen, Beruf, Ausbildung oder Kinderbetreuung und Wohnsituation entwickelt. Die ausgewählten Haushalte, in denen rund 76.000 Menschen leben, sollen in den kommenden fünf Jahren bis zu viermal Auskunft geben.

Was macht Corona mit der Gesellschaft?

Die Datenerhebung wird in diesem Jahr auch für eine gesellschaftliche Auswirkungen durch die Corona-Pandemie wichtig, teilte das Landesamt mit. So ließen sich die Auswirkungen der Eindämmungsversuche der Pandemie abbilden. Dies betreffe etwa die Kinderbetreuung oder die Erwerbstätigkeit.

Jeder fünfte Niedersachse lebt in Single-Haushalt

Mit dem Mikrozensus werden seit 1957 die Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland über die statistischen Landesämter abgefragt. Für Niedersachsen hat die jährliche Befragung beispielsweise ergeben, dass die Zahl der sogenannten Single-Haushalte in den vergangenen 15 Jahren um 21 Prozent gestiegen ist und 2019 jeder Fünfte Niedersachse allein lebt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2021 | 08:00 Uhr