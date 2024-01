Stand: 31.01.2024 11:59 Uhr Metronom kündigt Streckenvertrag für Hansenetz vorzeitig

Die Eisenbahngesellschaft Metronom will den Vertrag für das Hansenetz zwischen Hamburg, Bremen und Göttingen im Sommer 2026 vorzeitig beenden. Das teilte das niedersächsische Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Ursprünglich sollte der Vertrag bis Ende 2033 laufen. Steigende Energie- und Personalkosten haben das Unternehmen demnach in eine finanzielle Schieflage gebracht. Mit dem vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertrag sollen weitere Verluste verhindert werden. Auf den Strecken Hamburg-Bremen, Hamburg-Lüneburg-Hannover und Hannover-Göttingen sind laut Verkehrsministerium täglich etwa 80.000 Pendelnde und Reisende unterwegs.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr