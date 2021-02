Meteorologen warnen vor noch mehr Schnee in Südniedersachsen Stand: 08.02.2021 05:39 Uhr Der Schneefall hat in der vergangenen Nacht laut Deutschem Wetterdienst in Niedersachsen nachgelassen. Für heute kündigen die Meteorologen neuen Schnee an - bis zu 15 Zentimeter im Süden des Landes.

Der neue Schneefall sei zwar nicht so stark wie noch am Sonntag, sagte ein Meteorologe des DWD. Aber der bisher gefallene Schnee könne kaum so schnell geräumt sein. So könnten etwa rund um Göttingen noch einmal 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee obendrauf kommen. Es werde zu Verkehrsbehinderungen kommen, warnte der Meteorologe. Für andere Landesteile sagt der DWD aktuell nur noch mäßig bis leichte Schneefälle voraus. In südlichen Landesteilen soll unterdessen der Wind nachlassen. Im nördlichen Binnenland bleibt es aber weiterhin stürmisch.

Auto lieber stehen lassen

Bereits gestern sorgte der Wintereinbruch samt Sturmböen und Schneeverwehungen für massive Verkehrsprobleme auf der Schiene und im ÖPNV. Auch der Straßenverkehr war vielerorts stark beeinträchtigt. Zahlreiche Landes- und Kreisstraßen waren gesperrt oder nicht passierbar, wie die Verkehrsmanagementzentrale mitteilte. Stellenweise war es sehr glatt, dazu kamen Schneeverwehungen, auch auf den Autobahnen. Auch weiterhin werden Autofahrer aufgefordert, auf Fahrten zu verzichten. Unfälle gab es - trotz der Bedingungen - verhältnismäßig wenige. Die Polizei sprach den Autofahrern bis Sonntagnachmittag ein ausdrückliches Lob aus.

A7 und A30 zeitweise gesperrt

Stundenlanger Stillstand herrschte am Sonntag Nachmittag auf der A7: Die Strecke war ab dem Nachmittag in Richtung Norden zwischen Bockenem und Dreieck Salzgitter gesperrt, nachdem sich mehrere Autos und Lastwagen festgefahren hatten. Die Räumdienste kämen kaum mehr hinterher, teilte die Autobahnpolizei am Nachmittag mit. Lkw-Fahrer wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden oder die nächste Haltemöglichkeit anzufahren. Am Abend wurde die Sperrung aufgehoben. Weiterhin gesperrt ist die A30 Osnabrück Richtung Bad Oeynhausen (NRW). Dort hatte sich am Sonntagnachmittag ein Lkw quergestellt.

Keine Ausfälle bei Stromnetzen

Anders als die Probleme im Verkehr sind Schwierigkeiten mit den Stromnetzen bis Sonntagabend ausgeblieben. Es habe keine Ausfälle gegeben, sagte Mathias Fischer, Sprecher des Netzbetreibers Tennet am Sonntag. Mehrere Netzbetreiber hatten sich zuvor nach eigenen Angaben auf mögliche Störungen durch abgerissene Leitungen eingestellt.

Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Wegen der extremen Wetterbedingungen sollen Menschen auch keine Wälder betreten. Dazu fordern die Niedersächsischen Landesforsten und die Harzer Nationalparkverwaltung auf. Unter der Last großer Schneemassen könnten Äste und auch ganze Baumkronen unvermittelt herabstürzen, hieß es. Dies gelte auch für Bereiche, wo nicht so viel Schnee fällt. "Möglicherweise kommt es zu Eisanhang an den Baumkronen, der einen ähnlichen Effekt wie der Schnee haben kann", sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor einem "lebensgefährlichen Waldbesuch". Neben den Gefahren durch abbrechende Bäume verweist sie auf drohende Erfrierungen und Orientierungslosigkeit.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Um obdachlosen Menschen Wärme und Schutz zu bieten, ist etwa in Hannover und Oldenburg die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt kann seit Sonntagabend zudem die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft genutzt werden, wie der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband mitteilte. Das Angebot solle vorerst bis zum 14. Februar gelten.

