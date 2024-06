Schärferes Waffenrecht: Niedersachsen fordert Bund zum Handeln auf Stand: 12.06.2024 16:40 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will, dass sich der Bundesrat für ein schärferes Waffenrecht einsetzt. Am Freitag wird Niedersachsen einen Antrag im Bundesrat dazu einbringen.

von Katharina Seiler

Die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik Niedersachsen zeigen, dass es immer mehr Gewaltdelikte gibt, bei denen Messer als Tatwaffe eingesetzt werden. 2023 zählte die niedersächsische Polizei mehr als 3.000 Messerangriffe. Diese haben damit im Vergleich zum Vorjahr um fast neun Prozent zugenommen. Der niedersächsische Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) findet diesen Trend besorgniserregend und forderte schon im März, als die Zahlen vorgestellt wurden, dass die Politik konkrete Maßnahmen ergreifen solle, um diese Form der Kriminalität zu bekämpfen. Das sieht die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) genauso und versprach, dagegen vorzugehen.

Antrag im Bundesrat: Niedersachsen will mehr Messer-Verbote

Am Freitag will die niedersächsische Landesregierung einen Antrag in den Bundesrat einbringen, in dem der Bund aufgefordert wird, das Waffenrecht zu verschärfen. So soll es ein generelles Verbot von Springmessern geben. Außerdem sollen keine Messer mehr mit sich geführt werden dürfen, die eine feststehende Klinge ab sechs Zentimeter haben. Und im öffentlichen Personenverkehr und in Gebäuden sollen Waffen grundsätzlich verboten werden, sofern sie sich nicht in einem geschlossenen Behältnis befinden, heißt es in dem Antrag.

Bund soll Waffenrecht verschärfen

Außerdem fordert Niedersachsen in dem Antrag, dass der Bund endlich das Waffenrecht verschärfen solle. Schließlich hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits im Januar 2023 angekündigt, dass man für den Erwerb und Besitz von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sowie für Armbrüste den Kleinen Waffenschein haben sollte. Dazu mahnt Niedersachsen in dem Antrag einen Beschluss der Bundesregierung an. Darüber hinaus will Niedersachsen, dass auch der Besitz kriegswaffenähnlicher halbautomatischer Waffen verboten wird. Mit so einer Waffe wurden im März dieses Jahres im Landkreis Rotenburg vier Menschen getötet. Die Chancen stehen gut, dass der niedersächsische Antrag zur Bekämpfung der Messerkriminalität vom Bundesrat am Freitag beschlossen wird.