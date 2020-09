Stand: 09.09.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Messe-Streit: Weil soll nicht mehr Schirmherr sein

Nach der gerichtlichen Auseinandersetzung um Jobmessen in Braunschweig und Oldenburg hat der Veranstalter dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) kurzerhand die Schirmherrschaft über alle Veranstaltungen der Reihe entzogen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Agentur vor Gericht erfolgreich

Der Streit hatte sich an der Verschiebung der vierten Corona-Lockerungsstufe entzündet. Die Osnabrücker Agentur Barlag wollte ihre Veranstaltung aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr absagen und zog vor Gericht - mit Erfolg. Die Messen in Braunschweig und in Oldenburg wurden kurzfristig genehmigt. Nach Angaben der Agentur war Ministerpräsident Weil seit Jahren Schirmherr der niedersächsischen Jobmessen in Braunschweig, Oldenburg, Lingen, Osnabrück und Hannover.

Veranstaltungen weiterhin untersagt

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen wie Messen in Niedersachsen derzeit verboten. Weitere größere Lockerungen soll es laut der Landesregierung vorerst nicht geben. Messe-Veranstalter gehören zu den von der Corona-Krise besonders betroffenen Branchen. Die Messe in Hannover soll mit einem Millionen-Kredit gerettet werden.

