Mercedes-Werk blockiert: Bahnstrecke Hannover-Bremen gesperrt Aktivisten haben am Montag die Bahnanbindung des Mercedes-Werks in Bremen blockiert. Das hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr nach Hannover.

Nach Angaben der Bahn fahren die Regionalzüge inzwischen wieder, sind aber im Bereich des Mercedes-Werks langsamer unterwegs. Die Strecke von Bremen nach Hannover war am Morgen für Regionalzüge für rund zwei Stunden gesperrt worden, weil sich Polizeiangaben zufolge Personen in Warnwesten in der Nähe des Gleisbetts aufgehalten hatten. Kurz vor 8 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden, hieß es seitens der Polizei. Im Laufe des Vormittags könne es noch zu Verspätungen kommen.

"Disrupt Now" bekennt sich im Netz zu Blockade

Der Polizei zufolge blockierten drei bis vier Personen die Gleise und verhinderten den Abtransport von Autos. Sie hatten sich demnach festgekettet. Außerdem sollen sich Personen auf einer Brücke über den Gleisen und auf dem Dach eines Gebäudes auf dem Werksgelände befunden haben. In sozialen Netzwerken hatte sich die Gruppe "Disrupt Now" zu der Blockade des Mercedes-Werks bekannt.

