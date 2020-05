Stand: 27.05.2020 17:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meppen: Bombe auf dem Domhofplatz gefunden

In der Innenstadt von Meppen (Landkreis Emsland) ist am Mittwoch eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurde der Bereich um den Domhofplatz weiträumig abgesperrt. Experten des Kampfmittelräumdienstes untersuchen am Nachmittag nach Angaben der Polizei den Fund. Aktuell laufen nach Auskunft der Stadt Meppen die Pläne für eine Evakuierung von Teilen der Innenstadt.

Weltkriegsbombe in Meppener Innenstadt gefunden 27.05.2020 17:15 Uhr Bei Erdarbeiten in der Meppener Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe freigelegt worden. Der Bereich um den Domhofplatz wurde abgesperrt. Erste Evakuierungsmaßnahmen laufen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das "Ludmillenstift" soll nicht geräumt werden

Bei der Bombe handele es sich um eine 5-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg. Sie war am Mittwoch bei Bauarbeiten rund um den Domhof der Stadt entdeckt worden. Wie viele Menschen ihre Häuser verlassen müssen, konnte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage von NDR.de am Nachmittag noch nicht sagen. Geplant ist eine Räumung im Radius von 100 Metern rund um die Bombe. Das in der Nähe des Blindgängers gelegene Krankenhaus "Ludmillenstift" soll nicht geräumt werden, sagte die Sprecherin. Die Stadt Meppen hat für alle Fragen zur Bombe ein Bürgertelefon unter (05931) 153 -222 eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.05.2020 | 17:00 Uhr